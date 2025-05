Etulinjan ”tappovyöhyke” on nyt 7000 metrin mittainen

Ukrainan asevoimien arvioidaan käyttäneen ylivoimaansa lennokkiteknologiassa Venäjän hyökkäysoperaatioiden hyydyttämiseksi.

Droonit ovat olleet ratkaisevan tärkeitä taisteluissa pitkän rintamalinjan kriittisissä kohdissa. Niiden avulla on myös kompensoitu Ukrainan alivoimaa sotilaiden ja kaluston suhteen, arvioi sotaa seuraava ISW-tutkimuslaitos.

Donetskin alueelle sijoitetussa drooniyksikössä taisteleva aliupseeri sanoo teknologisten innovaatioiden ja taistelukentän sovellutusten muuttaneen merkittävästi sodankäynnin luonnetta. Osapuolet taistelevat pääasiassa kaukana toisistaan etäyhteyksien avulla sen sijaan, että sotaa käytäisiin jalkaväen ja panssariajoneuvojen välillä.

Myös Kremlin joukot ovat lisänneet droonien käyttöä. Sen seurauksena rintamalinjan tuntumassa oleva harmaa alue on kasvanut yhä suuremmaksi. Vielä viime vuonna kiistanalainen vyöhyke oli yleensä 500–2 000 metrin syvyinen, mutta rintaman joissakin osissa ”tappovyöhyke” kattaa nyt jopa 5–7 kilometrin kokoisen alueen.

Venäjän asevoimien kerrotaan matkivan Ukrainan droonitaktiikoita ja kohentavan jatkuvasti omaa toimintaansa. Lennokit pudottavat yhä useammin toisiaan etulinjan yllä ja miinoittavat alueita rintaman tuntumassa.

Ukrainalla on tällä hetkellä aseissa yli sata prikaatia, joiden vastuulla on yli 2 100 kilometriä pitkä rintamalinja.

Ukrainian forces have successfully leveraged superior drone capabilities to defend critical sectors of the frontline while also mitigating manpower and materiel constraints. ⬇️🧵(1/3)

