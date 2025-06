Estääkö politiikka Nato-maiden laser-ilmatorjunnan hankinnat Israelista?

Israelin puolustusministeriö on vahvistanut, että Rafael Advanced Defense Systemsin kehittämää laser-ilmatorjuntajärjestelmää on jo käytetty operatiivisesti.

Sillä on onnistuneesti neutraloitu lukuisia lentäviä uhkia, kuten raketteja, miehittämättömiä lentolaitteita ja kranaatinheitinten ammuksia.

Koska israelilaiset puolustusalan yhtiöt Rafael ja Elbit Systems ovat jo mukana Naton toimitusketjuissa, Israelissa toivotaan, että seuraavan sukupolven laser-järjestelmistä voisi tulla maan seuraava miljardien dollarien vientituote – jos ”diplomaattinen kitka” ei tuki tätä mahdollisuutta.

Nato-maat ovat parhaillaan nostamassa puolustusmenojaan merkittävästi, mikä voi luoda hankintoja jopa 800 miljardin euron arvosta.

Israelin kehittämää Iron Dome -ilmatorjuntajärjestelmää ei ole myyty kokonaisena mihinkään maahan, vaikka sillä on saavutettu yli 10 000 onnistunutta torjuntaa vuodesta 2011 lähtien. Britannia on ostanut sen taistelunjohtojärjestelmän ja Yhdysvaltain merijalkaväki sen ohjuksia, mutta kumpikaan ei koko järjestelmää.

Muut järjestelmät ovat sen sijaan tehneet kauppansa: Saksa osti Israel Aerospace Industriesin kehittämän Arrow 3:n 3,5 miljardin dollarin kaupassa, Suomi Rafaelin David’s Slingin 317 miljoonalla eurolla, ja saman yhtiön Barak MX -järjestelmää on myyty ulkomaille jo noin kymmenellä miljardilla dollarilla.

Rafaelin Spike-panssarintorjuntaohjuksesta on tullut jo Naton standardi. Niitä on myyty miljardien dollarien edestä, ja niiden tuotanto on alkanut Saksassa. Elbitin PULS-raketinheittimiä on myyty jo Tanskalle, Saksalle ja Alankomaille sekä vielä nimeämättömille Nato-maille. Ukrainan käytössä olevien vastaavien raketinheitinjärjestelmien menestyksellisyys on vain lisännyt kysyntää.

Israelin puolustusministeriö on paljastanut kaksi uutta järjestelmää: Rafaelin ja Elbitin sadan kilowatin Iron Beamin ja Rafaelin 30 kilowatin Iron Stingin. Iron Beamilla on testeissä tuhottu raketteja kymmenen kilometrin etäisyydeltä. Israelin puolustusvoimat ottaa sen operatiivisen version käyttöön vielä kuluvana vuonna.

Jo taistelutoimissa käytetty Iron Sting on Iron Beamia kompaktimpi ja energiatehokkaampi. Siitä on jo panssaroituun Plasan SandCat -ajoneuvoon integroitu liikuteltava versio, jolla on tuhottu libanonilaisen terroristijärjestö Hizbollahin laukaisemia drooneja.

Kun sodankäynnissä käytetään yhä enemmän lentäviä drooneja, laser-torjuntajärjestelmä tarjoaa niiden tehokasta tuhoamista murto-osalla niiden hinnasta. Niiden etu ei siis ole pelkästään taktinen, vaan myös taloudellinen.

Rafaelin toimitusjohtaja Joav Turgeman kuitenkin myöntää, että vientimenestys riippuu geopolitiikasta – eritoten nyt, kun Eurooppa kritisoi Israelin operaatiota Gazassa.

Esimerkiksi Ranska yritti saada Saksan luopumaan Arrow 3:n hankinnasta, ja muut Euroopan maat ovat väheksyneet israelilaisten järjestelmien hankintojaan peläten poliittista vastustusta. Vaikka monen maan puolustusministeriöt ovat kiinnostuneet Israelin puolustusteknologiasta, poliittinen ilmapiiri rajoittaa niiden toimintaa yhä enemmän.

Potentiaalisesta Venäjän aggressiosta huolissaan olevat maat, kuten Suomi, Ruotsi, Puola ja Saksa, näkevät kuitenkin laser-torjuntajärjestelmän edut uutena ja tärkeänä ilmatorjunnan kerroksena.