Espanja lähettää Viroon ilmapuolustusjärjestelmän

Espanja lähettää Viroon NASAMS-ilmapuolustusjärjestelmän neljäksi kuukaudeksi huhtikuusta alkaen, kertoo yleisradio ERR.

Asiasta sovittiin tiistaina puolustusliitto Naton puolustusministerikokouksen yhteydessä Brysselissä.

Viroon sijoitettavan järjestelmän tarkoituksena on suojella Ämärin lentotukikohtaa

Kyseessä on väliaikainen ratkaisu. Viron oman ilmapuolustusjärjestelmän hankinta on parhaillaan loppusuoralla. Maan puolustusministeriön mukaan hankintasopimus on tarkoitus tehdä ennen kesää.

🇪🇪 Estonia welcomes important contribution from #Spain to the defence of #Estonia and NATO. Mid-range air defence is a critical element in the #NATO posture in the Baltic region. We will work in NATO to further strengthen this for the NATO Vilnius Summit. Thank you Spain 🇪🇸!

— Alar Karis (@AlarKaris) February 14, 2023