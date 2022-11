Esko Aho Ylelle: Edustin Sberbankissa läntisiä intressejä

Entinen pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Esko Aho jätti hallitustehtävänsä venäläisessä Sberbankissa Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

Hän toimii nykyään China Office of Finnish Industries -yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Ajatuspajan kaltaisen yhtiön tarkoitus on kohentaa kotimaisten suuryritysten liiketoimia Kiinassa. Esko Aho sanoo Ylelle, että aiemmin syntynyt riippuvuus on osoittautunut liian suureksi riskiksi.

– Alihankintaketjujen täytyy olla monipuolisempia. Se tulee vaikuttamaan siihen, miten suomalaiset yritykset Kiinassa toimivat, Aho sanoo.

China Office tekee yhteistyötä myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa Kiina-tietämyksen parantamiseksi. Kiina on perinteisesti suosinut kiinalaisia yrityksiä lainsäädännön ja muun sääntelyn kautta.

– Kiina on iso talous. Kaikella mitä siellä tapahtuu on välitön ja iso vaikutus suomalaisten hyvinvointiin, Esko Aho toteaa.

Kesällä perustetun China Officen toiminnan on määrä kiihtyä syksyllä. Sen toimijat ovat tavanneet jo Kiinan suurlähettilään. Esko Aholta kysytään, miksi hän on ollut kehittämässä kotimaisten yritysten suhteita totalitaarisiin valtioihin.

– Jos tällaisiin tehtäviin pyydetään, niin miksi niihin ei lähtisi? Palvelen siis Suomea, suomalaisia yrityksiä ja suomalaisten hyvinvointia, Aho toteaa Ylelle.

Keskustan ex-puheenjohtaja ei ota kantaa siihen, miten toiminta Sberbankissa vaikuttaa hänen uskottavuuteensa. Venäjän valtio omistaa pankista puolet, mutta sillä on myös länsimaisia sijoittajia.

– Sberbankissa edustin länsimaisia osakkeenomistajia eli läntisiä intressejä, Aho sanoo.