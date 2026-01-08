Erkki Tuomioja kutsuu Tanskaa ”ryvettyneeksi siirtomaavallaksi”

Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) luonnehtii Tanskaa kovasanaisesti.

– Tanska on Pohjoismaista ryvettynein siirtomaavalta, joka pitkään ylläpiti brutaalia orjuutta hallitsemillaan Neitsytsaarilla Karibian merellä, eikä sen historia Grönlannin valtiaanakaan ole kovin kunniallinen, Tuomioja lataa julkisessa Facebook-päivityksessään.

Tuomiojan mukaan historia voi tulla nyt vastaan, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump havittelee Grönlantia itselleen.

– Tuskin Trumpkaan sentään lähtee Natoa hajottamaan käyttämällä sotilaallista voimaa, mutta uhkausten ja rahantarjonnan yhdistelmällä se voi vielä jotenkuten menestyä, sillä Tanskalla ei riitä voimavaroja vastata Trumpin mahdollisiin rahalupauksiin, uskoo Tuomioja.

– Hädän hetkellä Tanska, jonka Pohjoismaiden neuvostosta muistan sen välinpitämättömimpänä jäsenmaana, on nyt niin pohjoismaata, niin pohjoismaata, SDP:n konkaripoliitikko jatkaa.

Tuomioja sanoo, ettei kuitenkaan saa jättää pienintäkään epäselvyyttä siitä, etteikö Suomi Pohjoismaana seiso tinkimättömästi Tanskan ja Grönlannin suvereniteetin puolustajana.

– Siksi myös vahvemmat kannanotot ja tuomio USA:n imperialistiselle kansainvälisestä oikeudesta piittaamattomuudelle olisivat Suomen valtiojohdolta paikallaan, Tuomioja kirjoittaa päivityksessään.