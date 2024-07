Erikoisoperaatio Syyriassa: Ukrainan väitetään iskeneen Venäjän kohteeseen

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n erikoisjoukkojen Khimik-ryhmä teki iskun Venäjän lentotukikohtaan Syyriassa heinäkuun loppupuolella, kertoo Kyiv Post viitaten haltuunsa saamaan video- ja kuvamateriaaliin.

Kyiv Postin lähteet GUR:ssa kertovat, että Khimik-ryhmän kohteena oli Aleppon lähellä sijaitsevaan Kuweiresin lentotukikohtaan sijoitettu venäläiskalusto.

Video näyttää väitetysti, kuinka iskussa tuhotaan ensin venäläinen elektronisen sodankäynnin ajoneuvo. Tämän jälkeen lennokit hyökkäävät lentotukikohdan eri kohteita vastaan.

Lentotukikohta on venäläisten hallussa, ja sitä on käytetty sotilaallisiin tarkoituksiin vuodesta 2015 lähtien.

GUR:n mukaan tukikohtaa käytettiin myös ulkomaisten palkkasotureiden kouluttamiseen ja kuljettamiseen Ukrainaan.

Kyiv Post reports that Ukrainian Main Intelligence Directorate (HUR) units carried out a special operation to degrade Russian military assets in Syria. The Khimik group targeted Russian equipment at the Kuweires airbase near Aleppo in late July 2024. Videos show the destruction… pic.twitter.com/W4IGHwLFio

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 31, 2024