Erikoisjoukot surmasivat Hamasin komentajan

Israelin joukot ovat jatkaneet operointia al-Shifan sairaalassa ja sen ympäristössä Gazassa. Erikoisjoukot surmasivat Hamasin komentaja Raad Thabetin siellä torstaina, kertoo Institute for the Study of War (ISW) viestipalvelu X:ssä.

Israelin asevoimien (IDF) mukaan Thabet surmattiin hänen yrittäessään paeta kahden muun taistelijan kanssa sairaalakompleksiin, uutisoi The Times of Israel.

Israelin asevoimien tiedottaja Daniel Hagarin mukaan Thabet oli yksi Hamasin aseellisen siiven keskeisimmistä johtohahmoista, jonka vastuualueella oli uusien taistelijoiden rekrytointi sekä materiaalihankinnat.

Hagarin mukaan Thabet kuului Hamasin kymmenen vanhemman sotilaskomentajan joukkoon ja pitäneen läheistä yhteyttä terroristiryhmän johtoon.

IDF on operoinut sairaalan alueella maaliskuun 18. päivästä asti, sillä jo kertaalleen alueelta karkotetut Hamas-taistelijat ovat perustaneet komentokeskuksensa sairaalaan uudelleen.

Israeli forces continued clearing operations in al Amal neighborhood, western…

