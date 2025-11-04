Erikoisjoukot murtautuivat läpi, taistelut raivoavat idässä

Ukrainan sotilastiedustelu (GUR) kertoo lähettäneensä lisää sotilaita vahvistamaan Itä-Ukrainan Pokrovskissa taistelevia erikoisjoukkojaan.
Vahvistusten sanotaan murtautuneen venäläisten linjojen läpi ja päässeen ukrainalaisten asemiin.
GURin mukaan sen erikoisjoukot jatkavat operaatiotaan Pokrovskissa.
Ukrainan sotilastiedustelun Timur-erikoisyksikkö käy rajuja taisteluita Venäjän joukkoja vastaan tietyllä Pokrovskin kaupungin alueella palauttaakseen tärkeät huolto- ja logistiikka reitit Ukrainan joukkojen haltuun.
GUR lähetti viime viikolla helikoptereilla erikoisjoukkoja alueelle. Operaatiosta julkaistiin runsaasti materiaalia sosiaaliseen mediaan. Tällä hetkellä on epäselvää, onko helikoptereilla tehtyjä operaatioita ollut enemmän kuin yksi. Uskaliaan iskun todellinen merkitys on toistaiseksi jäänyt epäselväksi. Virallinen Ukraina on kuitenkin antanut ymmärtää, että erikoisjoukot onnistuivat helpottamaan puolustajan tukalaa tilannetta Pokrovskissa.
Tarkoituksena on eliminoida venäläisten pyrkimykset laajentaa tulenkäyttöä Ukrainan logistiikkaa vastaan. Ukrainalaislähteistä on myönnetty viime aikoina Venäjän dominoivan huoltoa Pokrovskissa.
Pokrovsk on tärkeä tie- ja rautatieliikenteen solmukohta Donetskin alueella Ukrainassa. Venäjän joukot ovat yrittäneet edetä Pokrovskiin jo yli vuoden ajan, mutta Ukrainan puolustus on onnistunut estämään laajamittaisen läpimurron.
Viime viikkoina taistelut ovat kuitenkin kiihtyneet. Useiden lähteiden mukaan venäläisiä jalkaväkiosastoja on tunkeutunut kaupungin eteläosiin, missä ne ovat käyneet katutaisteluita ja väijytyksiä Ukrainan yksiköitä vastaan.