Erikoisjoukot iskivät – venäläisten selustassa räjähti

Ukrainan asevoimien erikoisjoukkojen yksikkö teki sabotaasioperaation Venäjän joukkojen selustassa Pohjois-Slobozhanskin suunnalla.
Tämän seurauksena hyökkääjän soluttautumisreitti Ukrainan joukkojen asemiin tukittiin Ukrainan Sumyn alueella.
– Ilmatiedustelu havaitsi vihollisen reitin, jonka varrella oli kokoontumisalueita, Ukrainan erikoisjoukot kertoo Telegramissa.
Perinteisen väijytyksen järjestämiseen liittyi kuitenkin liikaa riskejä.
Sen sijaan ukrainalaiset soluttautuivat vihollisen selustaan, asettivat räjähteitä kokoontumisalueille ja poistuivat turvallisesti.
– Vihollinen tuhottiin ja soluttautumisreitti tukittiin tällä rintamasektorilla.
Videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka erikoisjoukkojen sotilaat asettivat räjähteitä kokoontumisalueiden suojasemiin ja laukaisivat ne myöhemiin.
Venäjän joukot etenivät äskettäin hieman Sumyn alueen pohjoisosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.