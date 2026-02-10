Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainan sotilastiedustelun droonit tuhosivat Venäjän ilmatorjuntakalustoa. www.t.me/DIUkraine

Erikoisjoukot iskivät ilmasta – ”Venäjän ilmatorjunta koki painajaisen”

  • Julkaistu 10.02.2026 | 18:50
  • Päivitetty 10.02.2026 | 18:52
  • Sota Ukrainassa
Hyökkääjä menetti paljon kallista kalustoa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n erikoisjoukot aiheuttivat tammikuun lopulla drooni-iskuillaan merkittäviä tappioita Venäjän joukkojen ilmatorjuntaohjusjärjestelmille koko pitkän rintamalinjan eri lohkoilla.

GUR on jakanut videomateriaalia (jutun alla) iskuista Telegram-kanavallaan.

Videot näyttävät, kuinka droonit lentävät kohti kohteitaan ja iskeytyvät niihin.

– GUR:n Ghosts-yksikkö aiheutti Venäjän ilmapuolustukselle painajaisunia. Sotilastiedustelun upseerien tarkan ja systemaattisen työn ansiosta vihollinen menetti kalliita laitteita, joiden piti suojata venäläisjoukkoja, GUR kertoo Telegramissa.

Venäläisten kerrotaan menettäneen kolme tutkaa ja yhden kokonaisen Tor-M2DT-ilmatorjuntajärjestelmän.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)