Erikoisjoukot iskivät ilmasta – ”Venäjän ilmatorjunta koki painajaisen”

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n erikoisjoukot aiheuttivat tammikuun lopulla drooni-iskuillaan merkittäviä tappioita Venäjän joukkojen ilmatorjuntaohjusjärjestelmille koko pitkän rintamalinjan eri lohkoilla.
GUR on jakanut videomateriaalia (jutun alla) iskuista Telegram-kanavallaan.
Videot näyttävät, kuinka droonit lentävät kohti kohteitaan ja iskeytyvät niihin.
– GUR:n Ghosts-yksikkö aiheutti Venäjän ilmapuolustukselle painajaisunia. Sotilastiedustelun upseerien tarkan ja systemaattisen työn ansiosta vihollinen menetti kalliita laitteita, joiden piti suojata venäläisjoukkoja, GUR kertoo Telegramissa.
Venäläisten kerrotaan menettäneen kolme tutkaa ja yhden kokonaisen Tor-M2DT-ilmatorjuntajärjestelmän.