Erikoisia nimityksiä Venäjän huipulla: Vladimir Putinin vainoharhaisuus kasvaa

Venäjälle on viime vuosina syntynyt uudenlainen byrokraattityyppi Vladimir Putinin nimitettyä virkamiehiä valvomaan tiettyjä virastoja ja laitoksia sekä pitämään silmällä niitä henkilöitä, jotka kyseisiä organisaatioita muodollisesti johtavat.

Tällaisia ”valvojia” on venäläisjournalisti Andrei Pertsevin mukaan nyt kaikkialla Yhdysvaltojen kanssa neuvottelevaa valtuuskuntaa, puolustusministeriötä, hätätilaministeriötä ja presidentinhallintoa myöten.

– Tämä muistuttaa hämmästyttävän paljon Neuvostoliiton aikaisia käytäntöjä, joissa KGB:n agentteja sijoitettiin yrityksiin ja valtion virastoihin. Ainoa ero on se, että nykyään kyse ei ole tiedustelu-upseereista, vaan Putinin ”perheeseen” ja lähipiiriin kuuluvista miehistä ja naisista, Venäjän valtakoneiston analysointiin erikoistunut Pertsev sanoo ajatushautomo Carnegien julkaisemassa artikkelissa.

Vaikka järjestelmä luo vaikutelman, että kaikki langat ovat Putinin käsissä, se uhkaa hänen mukaansa heikentää Venäjän hallintojärjestelmän elinkelpoisuutta. Viime aikoina on nimittäin käynyt selväksi, että Kremlin diktaattori ei enää luota edes pitkäaikaisimpiin virkamiehiinsä, vaan kokee tarvitsevansa uuden byrokratiatason heitä valvomaan.

Yksi esimerkki on Kirill Dmitrijev, joka on tiiviisti mukana Moskovan ja Washingtonin välisissä neuvotteluissa Ukrainan sodan lopettamisesta. Dmitrijevin tehtävänä on Pertsevin mukaan vahtia valtuuskunnan muita jäseniä – myös Putinin pitkäaikaisia luottomiehiä ulkoministeri Sergei Lavrovia ja Kremlin ulkopoliittista neuvonantajaa Juri Ušakovia.

Vastaavasti Sergei Tsivilev, Putinin serkun Anna Tsivilevan aviomies, nimitettiin viime vuonna energiaministeriksi valvomaan Putinin pitkäaikaisia ystäviä, Rosneftin toimitusjohtajaa Igor Setšiniä, Gazpromin Aleksei Milleriä ja liikemies Gennadi Timtšenkoa.

Samankaltaisia ”päällystakkeja” on Pertsevin mukaan sijoitettu myös puolustusministeriön ja hätätilaministeriön avainpaikoille. Presidentinhallinnon sisällä Putinin epäluulo on vielä syvempää ja valvontarakennelmat sen vuoksi monimutkaisempia.

– Koska Putin on itse entinen turvallisuusupseeri, hän tuntee tällaiset järjestelyt hyvin. Neuvostoliiton jokaisessa valtion virastossa ja suuryrityksessä oli joku KGB:hen kuuluva henkilö, joka valvoi ilmapiiriä, jahtasi toisinajattelijoita ja raportoi ravintoketjussa ylöspäin. Samankaltaisten ”valvojien” nimittäminen kuvastaa sitä, miten ikä ja eristyneisyys ovat vahvistaneet Putinin jo ennestään epäluuloista luonnetta, Pertsev toteaa.

– Tämä käytäntö johtaa väistämättä siihen, että eliitti alkaa epäillä ministereiden ja virastojen johtajien asemaa ja päätyy etsimään niitä varjohahmoja, jotka ovat ”oikeasti” johdossa. Tällaiset spekulatiiviset keskustelut ovat jo nyt yleistymässä. Kuka esimerkiksi todella vetelee naruista puolustusministeriössä: ministeri Andrei Belousov vai presidentin neuvonantaja Aleksei Djumin?

Kaikki viittaa Pertsevin mukaan nyt siihen, että Kremlissä vallitsee yhä voimakkaampi epäluulon, ristiriitojen ja ilmiantojen ilmapiiri. Putinin lisääntyvä vainoharhaisuus alkaa hänen mukaansa vähitellen vaarantaa koko järjestelmän sisäisen yhtenäisyyden ja koheesion.