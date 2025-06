Erikoinen hyökkäys: Venäläisjoukot lähtivät eteenpäin sähköskoottereilla

Räjähdelennokkien luoma jatkuva uhka on pakottanut Venäjän ja Ukrainan asevoimia kehittämään uudenlaisia taktiikoita etulinjassa liikkumiseen.

Perinteisiä panssariajoneuvoja suojataan häkeillä ja metallilevyillä, mutta ne ovat silti haavoittuvia kohteita. Rintaman tuntumassa liikutaan usein moottoripyörillä, kiinalaisilla ”golfkärryillä” ja jopa sähköpotkulaudoilla.

Sumyn rintamalla taistelevat ukrainalaiset tykkimiehet kertoivat kesäkuun alussa Venäjän jalkaväen tekevän päivittäisiä rynnäköitä. Toisin kuin aiemmin, ei mukana ole lähes ollenkaan panssariajoneuvoja.

Taustalla voivat olla valtavat tappiot, sillä länsimaisten arvioiden mukaan Kremlin panssarikalusto on nykyisellä kulutustahdilla loppumassa syksyyn mennessä.

Ukrainan kansalliskaartin 3. prikaati ilmoittaa venäläisjoukkojen yrittäneen läpimurtoa Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin edustalla. Venäjä on yrittänyt vallata Ukrainalle tärkeää huoltokaupunkia jo yli yhdeksän kuukauden ajan.

Venläisten sanotaan lähteneen hyökkäykseen jalan, moottoripyörillä ja jopa sähkökäyttöisillä skoottereilla. Prikaatin julkaisemilla lennokkivideoilla näytetään, kuinka FPV-räjähdedroonit iskivät yksittäisten venäläissotilaiden kimppuun pysäyttäen rynnäkön.

Ukrainan asevoimien mukaan rintamatilanne on saatu vakautettua, ja venäläisjoukot ovat joutuneet paikoin vetäytymään muun muassa Sumyn ja Pokrovskin suunnalla.

In the area under responsibility of the 3rd Brigade of Operational Assignment "Spartan" in the Pokrovsk direction, Russians attempted to break through by foot, motorcycles, and even electric scooters. pic.twitter.com/A7lRGx7ZTx

