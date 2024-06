Erikoinen havainto etulinjassa: Taistelussa vain jalkaväkeä, tappiot valtavia

Toukokuun 10. päivänä aloitettu Venäjän uusi hyökkäys Harkovan alueella johti ensimmäisinä vuorokausina nopeaan etenemiseen mahdollisesti puutteellisten puolustusvalmisteluiden vuoksi.

Operaatio kuitenkin hyytyi nopeasti Ukrainan siirrettyä alueelle vahvistuksia ja aloitettua paikallisia vastahyökkäyksiä. Kreml käynnisti operaationsa ilmeisesti etuajassa Yhdysvaltain lisääntyneen aseavun vuoksi. Venäjän asevoimien pohjoisen ryhmittymän vahvuus oli tuolloin 30 000 sotilasta eli huomattavasti suunniteltua vähemmän.

Harkovan pohjoisosissa taisteleva Ukrainan sotilas kirjoittaa sosiaalisessa mediassa viime päivien tapahtumista. Hänen mukaansa venäläisjoukoilla on vaikeuksia pysäyttää Ukrainan vastahyökkäystä, joten tueksi on hälytetty suuri määrä ilmavoimien koneita. Liitopommi-iskuja on tehty Vovtshanskin lähialueella jopa yli kymmenen kappaletta tunnissa.

– Eilen he pudottivat 13 liitopommia iltayhdeksän ja kymmenen välillä. Iltakymmenen ja yhdentoista välillä tuli kuusi pommia. Jos mietit, onko tämä paljon – se on valtavasti, Kriegsforscher-nimimerkillä viestipalvelu X:ssä kirjoittava Ukrainan sotilas sanoo.

Hänen mukaansa venäläiset käyttävät alueella jalkaväkeä ilman panssariajoneuvojen tukea. Muutamat vastaan tulleet panssarivaunut ja BMP-panssariajoneuvot tuhottiin pääosin lennokeilla.

Ukrainan 82. maahanlaskuprikaatissa taisteleva mies sanoo, että erästä BMP-2-ajoneuvoa vastaan lähetettiin neljä FPV-räjähdelennokkia.

– Heidän valintansa käyttää jalkaväkeä ilman panssaritukea on erikoinen, mutta itse ennustin näin käyvän. Tämän vuoksi heidän jalkaväkensä on kärsinyt suuria tappioita.

Myös venäläiset käyttävät Harkovan alueen pohjoisosissa suurta määrää lennokkeja. Ilmassa on jatkuvasti muun muassa Orlan- ja SuperCam-drooneja. Myös helikoptereita on käytetty ehkä enemmän kuin missään vaiheessa sodan alkuvaiheen jälkeen.

Venäjän asevoimien uskotaan lisäksi kokoavan uusia joukkoja tulevia operaatioita varten. Hiljattain muodostettu 72. divisioonan 22. rykmentti saa kalustoonsa BMP-3-, BMP-1AM- ja BMP-2-ajoneuvoja eli yhteensä noin 60 panssariajoneuvoa. Yksikön arvioidaan olevan valmiina taistelutoimia varten.

Jalkaväen heikentyneestä tuesta kertoo se, että Venäjä menetti alueella viiden viikon aikana vain viisi BMP-ajoneuvoa.

– Mekanisoitujen kolonnien tekemien hyökkäysten sijasta näen, kuinka he käyttävät jalkaväkeä. Muutama päivä sitten 83. maahanlaskuprikaati lähetti hyökkäykseen 17 sotilasta. Kranaatinheitintulen tuella heistä neljä kaatui ja kymmenen haavoittui, Ukrainan sotilas kirjoittaa.

Another one damaged and abandoned BMP-2. Folks from my company used 4 FPVs against it.

Their choice to use infantry without armour is strange but was «predicted» by me. And because of that they have big losses in infantry.

30 mech.regiment operates here and this new regiment👇 pic.twitter.com/VAWurRfZQs

— Kriegsforscher (@OSINTua) June 18, 2024