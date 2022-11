Epidemia leviää mobilisoitujen keskuudessa – puutteita hygieniassa ja tarvikkeissa

Mobilisoidut venäläisjoukot kärsivät Sverdlovskin alueella laajasta tartuntaepidemiasta, mutta lääkärit eivät pysty hoitamaan joukkoja tarvikkeiden ja lääkkeiden puutteen vuoksi.

Asiasta kertoo Twitterissä brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen. Hän viittaa paikallisilta riippumattomilta medioilta saatuihin tietoihin, että joukkojen keskuudessa leviäisi laaja tartuntaepidemia, joka on mahdollisesti koronavirusepidemia. Epidemian epäillään levinneen osittain siksi, että joukkoja pidetään harjoitusleireillä liian ahtaissa tiloissa. Paikallisilta saatujen tietojen mukaan joukot on saatettu majoittaa liian ahtaisiin urheiluhalleihin, joissa hengitystieinfektioiden leviäminen on helppoa.

Tilannetta vaikeuttaa se, että paikallisilla lääkäreillä ei ole riittävästi hengitystieinfektioiden hoitoon tarvittavia tarvikkeita eikä infektioon sairastuneille ole annettu lääkkeitä. Tilanne on edennyt niin vakavaksi, että vapaaehtoiset ovat joutuneet keräämään sairastuneille useita eri lääkkeitä.

Venäjän valtion viranomaiset ovat kiistäneet mobilisoiduissa joukoissa esiintyneet epidemiat ja kieltäytyneet kommentoimasta asiaa.

Owen muistuttaa, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun epidemia on päässyt leviämään venäläisissä joukko-osastoissa. Esimerkiksi mobilisoitujen keskuudessa levisi aiemmin tänä vuonna laaja täiepidemia eikä harjoitusleirillä ollut tarpeeksi peseytymistiloja.

Owen nostaa esiin myös muita aiempia epidemioita. 2010-luvun alkuvuosina sotilasleireillä jopa yli tuhat sotilasta on sairastunut ja yksittäisiä ihmisiä kuollut joukoissa levinneiden keuhkotautiepidemioiden takia. Hän arvioi, että epidemioiden leviäminen aiemminkin on hyvin todennäköisesti johtunut liian ahtaista joukkojen oleskelutiloista ja siitä, ettei sotilasleireillä ole kunnollisia eristysosastoja sairastuneille.

– Lisäksi lääkintätarvikkeiden ja lääkkeiden puute viittaavat siihen, että paikalliset hoitotilat on laiminlyöty. Venäjän armeija ei näytä ottaneen oppia näistä aiemmista tautiepidemioista, Owen toteaa.

Tapauksiin kiinnittää huomiota myös Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri.

– Hyvä ketju Venäjän armeijan kyvyttömyydestä pitää huolta joukkojen hygieniasta ja terveydestä edes rauhan aikana, Toveri kommentoi viitaten Owenin tietoihin.