Epäilty vakoilualus ilmestyi Nato-harjoituksen lähelle

Tiedustelulennokkien emoalukseksi epäillyn HAV Dolphin -aluksen liikkeitä on seurattu tarkkaan kesän aikana.
Saksan asevoimien tukikohdan lähellä havaittiin aiemmin epäilyttäviä drooneja, kun kyseinen alus oli ankkuroituna Saksan rannikolla. Alus tarkastettiin tuloksetta Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Miehistö tosin osoittautui venäläiseksi.
HAV Dolphin poistui Vaasasta 28. elokuuta 20 tunnin satamassaolon jälkeen. Tuoreiden meriliikennetietojen perusteella rahtilaiva on pysähtynyt lähelle suurta Naton harjoitusta ja kymmentä sota-alusta.
Alukset pysähtyvät usein lähialueelle odottaessaan pääsyä Kielin kanavaan. Yleensä ne hidastavat etukäteen vauhtiaan ajoittaakseen saapumisen sen sijaan, että ne laskisivat ankkurinsa ja pysähtyisivät täysin.
Nimimerkillä auonsson selvityksiä meri- ja ilmaliikenteestä julkaiseva tunnettu avointen lähteiden tutkija huomauttaa, että viimeisen viikon aikana kolme muuta laivaa toimivat samoin. Kielin kanavasta kulkee viikon aikana keskimäärin 600 alusta, joten ankkuroitumista voi pitää poikkeuksellisena.
LUE MYÖS:
Poikkeuksellinen tapaus – Asiantuntijalta havainto lähestyvästä mysteerilaivasta (VU 27.8.2025)
I am not making this up.
Cargo ship HAV DOLPHIN, suspected of being a clan destine drone carrier collecting intel on NATO, recently raided for a 3rd time (never any proofs) has let their anchor down a few km from the large NATO exercise NOCO2025 and 10 warship. https://t.co/o1x40KtRvl pic.twitter.com/L3838dHwQl
— auonsson (@auonsson) September 4, 2025