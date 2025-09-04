Verkkouutiset

Vakoiludroonien tukialukseksi epäillyn rahtilaivan lähellä on myös Suomen merivoimien alus. / auonsson.bsky / Bluesky / MarineTraffic

Epäilty vakoilualus ilmestyi Nato-harjoituksen lähelle

  04.09.2025
  • Päivitetty 04.09.2025 | 17:13
  • Nato, Venäjä
HAV Dolphin odottaa mahdollisesti pääsyä Kielin kanavaan.
Tiedustelulennokkien emoalukseksi epäillyn HAV Dolphin -aluksen liikkeitä on seurattu tarkkaan kesän aikana.

Saksan asevoimien tukikohdan lähellä havaittiin aiemmin epäilyttäviä drooneja, kun kyseinen alus oli ankkuroituna Saksan rannikolla. Alus tarkastettiin tuloksetta Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Miehistö tosin osoittautui venäläiseksi.

HAV Dolphin poistui Vaasasta 28. elokuuta 20 tunnin satamassaolon jälkeen. Tuoreiden meriliikennetietojen perusteella rahtilaiva on pysähtynyt lähelle suurta Naton harjoitusta ja kymmentä sota-alusta.

Alukset pysähtyvät usein lähialueelle odottaessaan pääsyä Kielin kanavaan. Yleensä ne hidastavat etukäteen vauhtiaan ajoittaakseen saapumisen sen sijaan, että ne laskisivat ankkurinsa ja pysähtyisivät täysin.

Nimimerkillä auonsson selvityksiä meri- ja ilmaliikenteestä julkaiseva tunnettu avointen lähteiden tutkija huomauttaa, että viimeisen viikon aikana kolme muuta laivaa toimivat samoin. Kielin kanavasta kulkee viikon aikana keskimäärin 600 alusta, joten ankkuroitumista voi pitää poikkeuksellisena.

Poikkeuksellinen tapaus – Asiantuntijalta havainto lähestyvästä mysteerilaivasta (VU 27.8.2025)

