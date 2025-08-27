Poikkeuksellinen tapaus – Asiantuntijalta havainto Vaasaa lähestyvästä mysteerilaivasta

Laajaa mediahuomiota keränneen HAV Dolphin -mysteerialuksen tapauksen merkittävin piirre ei ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja tietokirjailija Henri Vanhasen mukaan ole välttämättä alus itse vaan se, miten viranomaiset asiasta viestivät.

Norjalaisomisteista HAV Dolphinia on epäilty julkisuudessa Venäjän vakoiludroonien tukialukseksi. Laiva on ollut aiemmin tänä vuonna telakalla Venäjän Kaliningradissa. Yle soitti maanantaina aluksen kapteenille, joka puhui Venäjää. Hän ei osannut kertoa haastattelussa, miksi alus on matkalla juuri Vaasaan ja katkaisi puhelun nopeasti. HAV Dolphinin on kerrottu kuljettavan teräslastia suomalaiselle asiakkaalle. Aluksen norjalainen omistajayritys on kiistänyt vakoiluepäilyt täysin perättöminä.

Suojelupoliisi ja Suomenlahden merivartiosto ovat sanoneet olevansa tietoisia aluksesta. Merivartiosto on kertonut, että Antiguan ja Barbudan lipun alla seilaavaa alusta valvotaan, jos se tulee Suomen vesille.

– Miksi viranomaiset toivat tämän julkisuuteen näin avoimesti vaikka kyse on vasta epäilystä?, europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok./EPP) erityisavustajana toimiva Henri Vanhanen pohtii X:n ketjussaan.

Asiantuntija muistuttaa, ettei tiedusteluepäilyjä yleensä kommentoida julkisesti meillä tai muualla.

– Siksi tämä tapaus on poikkeus: viranomainen kertoo itse, että alusta epäillään ja sen liikkeitä valvotaan.

Vanhanen listaa mahdollisia syitä.

– 1. Pelote Venäjälle: viesti, että havaitsemme. 2. Ennaltaehkäisy: Vaasan suuntaan tulossa. 3. EU-yhtenäisyys: Saksa ja Alankomaat tutkivat jo. 4. Strateginen avoimuus: avoin viesti lisää resilienssiä.

Linja eroaa asiantuntijan mukaan aiemmasta. Hän nostaa esimerkiksi vuoden 2015 kevään sukellusvene-epäilyt. Tuolloin tiedottaminen oli varovaista ja kommentointi Vanhasen mukaan minimaalista.

– Nyt käänne on selvä: avoin tiedottaminen itsessään on osa puolustusta.

Avoimen julkisuuslinjan valitseminen saattaakin Henri Vanhasen mukaan viestiä muuttuneesta turvallisuusajattelusta Suomessa ja Euroopassa.

– Kun puhumme hybridivaikuttamisesta ja tiedustelusta, salailu ei aina ole automaattisesti vahvuus. Joskus paras puolustus on osoittaa, että huomaat liikehdinnän ja tuot sen avoimesti esille.

