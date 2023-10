Epäilty tehtaili satoja väärennettyjä hygieniapasseja ja työturvakortteja

Helsingin poliisi siirsi syyteharkintaan tapauksen, jossa henkilöä epäillään törkeistä väärennyksistä, virkavallan anastuksesta ja tavaramerkkirikkomuksesta.

Epäilty myi väärennettyjä tuotteita ihmisille, jotka olivat hiljattain saapuneet Suomeen, kuten turvapaikanhakijoille. Toimintaa pyöritettiin tekaistussa ja rekisteröimättömässä yrityksessä, jonka nimi oli Marbon oy.

Poliisi sai tiedon väärennysepäilystä Ruokavirastolta vuonna 2019. Epäilty oli alkuvuonna 2019 lähettänyt väärennettyjen hygieniapassien valmistamista koskevan tarjouspyynnön painoalan yritykselle, joka toimi Kiinassa.

– Kyseinen yritys puolestaan välitti tarjouspyynnön suomalaiselle painoalan yritykselle, jota Ruokavirasto käyttää hygieniapassien sopimustoimittajana. Suomalaisyritys epäili, ettei tiedustelussa ole kyse luvallisesta toiminnasta ja ilmoitti asiasta Ruokavirastolle, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Harri Saaristola tiedotteessa.

Epäillyn väärennysrikoksen laajuus alkoi selvitä, kun poliisi otti tarjouspyynnön lähettäjän kiinni ja suoritti laite-etsinnän hänen puhelimeensa ja tietokoneeseen.

Selvisi, että epäilty oli jo vuonna 2018 onnistunut tilaamaan väärennettyjä hygieniapasseja ja Työturvallisuuskortteja. Tuolloin tilaukset tehtiin painoalan yrityksiin, jotka toimivat Puolassa ja Unkarissa.

Epäilty oli myös itse valmistanut väärennettyjä hygieniapassien ja Työturvallisuuskorttien väliaikaistodistuksia. Epäiltyjen rikosten tekoaika on yli vuosi, ja asiakkaita epäillyllä oli vähintään satoja.

Poliisin tietojen mukaan väärennetyksi epäiltyihin hygieniapassien korttiosaan on merkattu, että ne ovat voimassa toistaiseksi. Kortteja on todennäköisesti edelleen käytössä. Kaikkien väärennetyiksi epäiltyjen hygieniapassien ja Työturvallisuuskorttien ostajien henkilöllisyys ei selvinnyt esitutkinnassa.

– Menettelyä on pidettävä poikkeuksellisen moitittavana, koska väärennettyjä tuotteita on myyty nimenomaan uusille maahanmuuttajille. Heidän työkokemuksensa ei lähtökohtaisesti ole Suomesta. Heillä on tarve saada asianmukaista tietoa suomalaisen elintarvikealan ja työturvallisuuden sääntelystä, sanoo Saaristola.

Epäilty järjesti osalle ostajista aidolta vaikuttavia koulutuksia

Epäilty on työskennellyt muun muassa opetustehtävissä toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa ja työväenopistossa tuntiopettajana maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Esitutkinnan perusteella epäilty onnistui taustansa ja uskottavien myyntipuheiden ansiosta vakuuttamaan ostajat siitä, että väärennetyt tuotteet olisivat aitoja.

Epäilty oli järjestänyt muutamia uusille maahanmuuttajille suunnattuja koulutustilaisuuksia, joihin hän oli tilannut oikeita kouluttajia. Heillä ei ollut tietoa siitä, että tilaisuuden järjestäjä aikoi myydä väärennettyjä tuotteita. Epäilty myi kortteja, vaikka ostaja ei olisi osallistunut koulutukseen tai menestynyt kokeissa.

Väärennettyjä kortteja ei ole saatu poliisin haltuun. Poliisi pyytää elintarvikealan toimijoita ja valvojia kiinnittämään huomiota hygieniapassien ja Työturvallisuuskorttien aitouteen. Myös yritysten kannattaa tarkistaa kortit.

Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä Ruokaviraston tai Työturvallisuuskeskus ry:n asiakaspalveluun.