Entinen CIA-upseeri: Vierailu Pohjois-Koreaan on hämmentävä

Venäjän presidentti Vladimir Putin matkusti tällä viikolla Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pjongjangiin tapaamaan maan johtajaa Kim Jong-unia.

Tapaamisen yhteydessä tiedettäneen Pohjois-Korean ja Venäjän solmineen kahdenvälisen yhteistyösopimuksen mahdollisen konfliktitilanteen varalta, mikäli jompaankumpaan maahan hyökättäisiin.

– Omien tietojeni valossa voin kysyä, että milloin viimeksi kumpaankaan maahan, Venäjälle tai Pohjois-Koreaan, on hyökätty. Tilannehan on juuri toisin päin mainitakseni esimerkiksi Venäjän toimet Ukrainassa ja Georgiassa. On varsin paksua väittää, että tällaista sopimusta tarvittaisiin, sanoo Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen Venäjän operaatioiden johtaja Steve Hall CNN:n haastattelussa.

Hall ei kiellä väitettä siitä, että Putinin matkustaminen Pohjois-Koreaan olisi osoitus heikkoudesta ja vaappuvasta valta-asetelmasta, jossa Putin ja Venäjä näyttäytyvät eräänlaisessa kerjäläisen asemassa.

– Entinen mahtivaltio Venäjä on tällä erää hyvin samankaltainen kuin Pohjois-Korea verrattuna esimerkiksi tämän hetken todelliseen mahtivoimaan Kiinaan, hän toteaa.

Tilanne on kiinnostava, koska Venäjän ja Pohjois-Korean suhde on nyt erilainen. Aiemmin Venäjä on nimen omaan yrittänyt estää Pohjois-Koreaa pääsemästä ydinasevallaksi.

Hallin mukaan Kiina tuottaa suunnilleen 90 prosenttia Pohjois-Korean tarpeista, ja Venäjän ja Pohjois-Korean välinen muuttunut asetelma vaikuttaa siten myös Kiinaan.

– Kiinalla on ikään kuin mahdollisuus hyödyntää sekä Pohjois-Koreaa, että Venäjää tässä eräänlaisena vipuvoimana, hän sanoo.

Hall toteaa, että Kiina taas on kytköksissä Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, mikä herättää tässä tilanteessa mielenkiintoa ja intressiä Euroopan ja Yhdysvaltojen suunnalta.

– Euroopan ja Yhdysvaltojen lähestymistapa saattaa olla se, että Kiinan on otettava osaa ja ikään kuin toimia väliintulijana ja vaikutusvallan käyttäjä tilanteessa, joka on perin hämmentävä ja omituinen, Hall sanoo viitaten Pohjois-Korean ja Venäjän johdon tapaamiseen ja maiden välisiin sopimuksiin.