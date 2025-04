Entä jos Moskovaan isketään? ”Paraati on oikeutettu kohde”

Venäläinen shakkimestari ja toisinajattelija Garri Kasparov lataa suorat sanat Venäjän presidentti Vladimir Putinin Ukrainan rintamalle julistamasta kolmen päivän tulitauosta Venäjän voitonpäivän juhlallisuuksien ajaksi.

– Putin haluaa Ukrainan lopettavan tulituksen, jotta hän voi isännöidä muita diktaattoreita ja mielistelijöitä säälittävässä paraatissaan. Tulisi tehdä selväksi, että ukrainalaisten murhaamiseen käytettävien aseiden esittelytilaisuus on oikeutettu sotilaallinen kohde.

– Katsotaan sitten, kuinka paljon Putinin vieraat todella rakastavat häntä, Kasparov sivaltaa X-palvelussa.

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti totesi Spectator-lehden kirjoituksessaan, että Putin pelkää Ukrainan sabotoivan Venäjän voitonpäivää 9. toukokuuta.

Vuonna 2023 muutama päivä ennen voitonpäivää ukrainalaiset iskivät droneilla, joista yksi räjähti dramaattisesti aivan Kremlin senaatin palatsin yläpuolella.

– Nykyään Ukrainan paljon kehittyneemmät pitkän kantaman kyvykkyydet – droneiskut pääkaupunkiin ovat yleistyneet – tekevät siitä entistä vakavamman uhan. Lisäksi, kuten kenraali Jaroslav Moskalikin hiljattainen salamurha osoittaa, ukrainalaisista on myös tullut yhä taitavampia salaisissa operaatioissa kentällä, Galeotti sanoo.

