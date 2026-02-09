Entä jos Li Andersonista tulisi ulkoministeri ja Minja Koskelasta rahaministeri?

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pohtii blogissaan, onko Suomeen tulossa vasemmiston ja keskustan niin sanottu kansanrintamahallitus.

Heinonen summaa, että uusimman Ylen puolueiden kannatusmittauksen mukaan SDP voisi saada enemmistön kasaan keskustan ja vasemmistoliiton kanssa.

– Ja mielenkiintoista on seurata myös keskustan ja vasemmistoliiton kisaa tämän hallituspohjan kakkospaikasta. Miettikääpä, että Li Andersonista tulisi ulkoministeri? Ja Minja Koskelasta valtiovarainministeri, Heinonen kirjoittaa.

– Siinä mentäisiin visalla vaan, kokoomusedustaja viitannee vasemmistoliiton talouspolitiikkaan.

Toinen vaihtoehto Heinosen mukaan on se, että Sanna Marinin (sd.) hallituspohja palaa Antti Lindtmanin johdolla. Tällöin hallituksessa olisivat SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP.

– Tällaisesta edellisvaalikauden hallituspohjasta on eduskunnassa huhuttu jo viime syksystä lähtien, ja nyt tämän liiton paluu siis näyttää myös mahdolliselta ja mitä todennäköisimmältä myös gallup-lukujen valossa, Heinonen toteaa.

Kokoomuksen nousu ykköspaikalle vaaleissa muuttaisi Heinosen mukaan tilanteen.

– Asetelma näyttää siis olevan nyt kahden kauppa: SDP vastaan kokoomus.

SDP hänen mukaansa saattaa rakentaa kansanrintamahallituksen, kun kokoomuksen johdolla Suomeen voisi tulla keskusta-oikeistolainen hallituspohja.

Heinonen pohtii blogissaan SDP:n ja kokoomuksen mahtumista samaan hallitukseen. Heinonen arvioi hankalaksi hallituspohjan, jossa ”peruuteltaisiin SDP:n johdolla ja kokoomus tällaista olisi mukana tukemassa”. Heinonen ei näe kokoomusta myöskään kiristämässä veroja SDP:n ja vasemmistoliiton kanssa.

– Ja tällöin kysymykseen tulisi varmaan myös työelämän uudistuksien perumiset ja verotuksessa nimenomaan esimerkiksi työnteonverotuksen kiristäminen ja tai yrittäjyyden verotuksen kiristäminen, Heinonen kirjoittaa.

– Pakittamalla ei tämä maa mene kuitenkaan eteenpäin.