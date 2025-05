Ensin oli Saksan ongelma, sadan vuoden ajan ongelma on ollut myös Venäjä

Kun Vladimir Putinin Venäjä juhlistaa ”suuren isänmaallisen sodan” toukokuista voitonpäivää mahtipontisin seremonioin, on venäläisasiantuntija Sergei Medvedevin mukaan tärkeää muistaa, että bolševistinen Neuvostoliitto oli Adolf Hitlerin liittolainen ja aggressiivinen valtio, joka kantaa osavastuun toisen maailmansodan syttymisestä – ja melkein tuhoutui sen aikana.

Tämän tosiasian muistaminen herättää Prahan Kaarlen yliopiston professorina toimivan Medvedevin mielestä perustavanlaatuisen kysymyksen siitä, mitä Putinin Venäjällä on edessään.

– Sadan vuoden ajan, 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun puoliväliin, maailma joutui kohtaamaan ”Saksa-ongelman”, joka johti kolmeen sotaan, vaati kymmeniä miljoonia uhreja ja – kuten nykyään ymmärrämme – osittain ratkaistiin maan kukistamisen ja pilkkomisen kautta, Medvedev kirjoittaa tuoreessa Facebook-päivityksessään.

Yli sadan vuoden ajan maailmaa on hänen mukaansa koetellut myös ”Venäjä-ongelma”, joka on johtanut yhä uusiin sotiin ja sekä sisäiseen että ulkoiseen terroriin. Nyt Kreml uhkaa jälleen kerran ihmiskuntaa kolmannella maailmansodalla.

– Neuvostoliiton hajoaminen ei ratkaissut tätä ongelmaa, vaan vain kärjisti sitä, Medvedev sanoo.

Saksan malli, jossa maa kukistettiin sotilaallisesti, miehitettiin, jaettiin, demilitarisoitiin ja alistettiin joksikin aikaa liittoutuneiden kontrolliin, voisi hänen mukaansa teoriassa tarjota ratkaisun myös Venäjän muodostamaan haasteeseen. Venäjä on kuitenkin liian suuri, liian vahvasti aseistettu, liian hallitsematon ja liian euraasialainen, jotta tämä vaihtoehto olisi käytännössä realistinen.

– On kuitenkin selvää – ainakin minulle – että nykyisessä muodossaan se on Putinista riippumatta kyvytön uudistumaan ja integroitumaan ja muodostaa alituisen uhan ihmiskunnalle. On sanottu, että se ei ole teollisuus-, maatalous- tai kauppamaa, vaan sotilasvaltio, jonka tehtävänä on olla uhka muulle maailmalle, hän toteaa.

– Tästä ratkaisemattomasta ”Venäjä-ongelmasta” tietoisina meidän on kohdattava tämä kauhea vuosipäivä. Vuonna 1939 kaksi fasistista diktatuuria päättivät jakaa Euroopan, mutta vuonna 1945 vain toinen niistä tuhottiin. Mielettömien uhrimäärien, uskomattomien liittosuhteiden ja maagisen onnen avulla toinen kuitenkin voitti, valloitti puolet Euroopasta ja puolet maailmasta, törmäsi seinään, heräsi henkiin, vahvistui ja uhkaa nyt jälleen maailmaa – aivan kuten 80–90 vuotta sitten, hän kiteyttää.