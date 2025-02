Ensi viikko alkaa laajalti poutaisena

– Maanantain ennuste näyttää tällä hetkellä hienoa talvipäivää suureen osaan maata. Maan etelä- ja keskiosassa voi olla yleisesti aurinkoista ja heikkotuulista – lämpötila on lounaan nollan asteen vaiheilta idän vajaaseen viiteen pakkasasteeseen. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa, siellä pakkasta on parista asteesta viiteen asteeseen. Vain Pohjois-Lapissa lumikuurot ovat mahdollisia, Joonas Koskela sääpalvelu Forecasta toteaa.

Tiistaiyöstä alkaen Lapissa voi taas puhaltaa föhn-tuuli.

– Pohjois-Lapissa viiden lämpöasteen lukemat ovat jälleen mahdollisia. Samaan aikaan kun Lapissa lauhtuu, voi etelä- ja keskiosassa maata olla yöllä paikoin 10–15 asteen pakkasia, riippuen pilvisyydestä.

Tiistaina maan etelä- ja keskiosassa jatkuu laajalti poutainen ja monin paikoin myös aurinkoinen pakkassää. Lapissa pilvisyys on tiistaina päivällä vaihtelevaa, paikoin voi sataa räntää tai vettä.

Tuuli on puuskissa Lapissa navakkaa tai kovaa. Länsirannikolla lämpötila voi olla nollan vaiheilla, muualla maassa ollaan laajalti 1–5 astetta pakkasella.

Pakkanen voi kiristyä viikon lopulla

Keskiviikon vastaisena yönä tuuli kääntyy pohjoisessa puhaltamaan enemmän luoteen puolelta. Föhn-tuuli heikkenee. Samalla Lapin yli voi liikkua hajanaisia lumisateita etelään.

– Keskiviikkona päivällä sää on pääosin poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Suurimmassa osassa maata on heikkoa pakkasta, Koskela ennustaa.

Ensi viikon puolivälin vaiheilla pohjoisesta voi virrata koko maahan kylmempää ilmaa.

Koskelan mukaan ennusteessa alkaa olla jo merkittävästi epävarmuutta, mutta pakkanen näyttäisi tämän hetken ennusteissa olevan kiristymään päin ensi viikon lopulla.

– Pilvisyydestä riippuen yli kymmenen asteen pakkasia voi olla etelää myöten, 15 asteen pakkasetkin ovat etelässä paikoin loppuviikolla mahdollisia. Kylmimmillään lukemat ovat Suomessa enimmäkseen 15–20 pakkasasteessa, kireimmät pakkaset osuvat selkeille ja heikkotuulisimmille alueille. Mikäli on tuulista ja pilvistä, pakkasta on pääosin 5–10 astetta, hän toteaa.