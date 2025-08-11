Ennennäkemätön sopimus: Sirujätit maksavat USA:lle osuuden Kiina-myynnistä

Yhdysvaltalaiset sirujätit Nvidia ja AMD ovat sopineet antavansa Yhdysvaltain hallitukselle 15 prosenttia Kiinan sirumyynnistä saatavista tuloista, uutisoi Financial Times.

Poikkeuksellinen sopimus on osa järjestelyä presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa puolijohteiden vientilisenssien hankkimiseksi.

FT:n mukaan siruvalmistajat hyväksyivät rahoitusjärjestelyt ehtona vientilisenssin saamiselle Kiinan markkinoille. Lisenssit myönnettiin viime viikolla, sisäpiirilähteet kertovat talouslehdelle.

Yhdysvaltalaisen virkamieslähteen mukaan Nvidia suostui jakamaan 15 prosenttia H20-sirumyynnistä saatavista tuloista Kiinassa, ja AMD maksaisi saman prosenttiosuuden MI308-sirujen tuotoista. Kaksi järjestelyyn perehtynyttä lähdettä totesi, ettei Trumpin hallinto ole vielä päättänyt, miten rahat tullaan käyttämään.

Vastavuoroinen sopimus on ennennäkemätön. Vientivalvonnan asiantuntijoiden mukaan yksikään yhdysvaltalainen yritys ei ole koskaan suostunut maksamaan osaa tuloistaan vientilisenssien hankkimiseksi.

Nvidia kommentoi järjestelyä lyhyesti:

– Noudatamme Yhdysvaltain hallituksen asettamia sääntöjä osallistuaksemme maailmanlaajuisille markkinoille.

FT kertoo, että finanssikonserni Bernsteinin analyytikot arvioivat Nvidian ohjeistuksen perusteella, että yhtiö olisi myynyt Kiinaan noin 1,5 miljoonaa H20-sirua ennen rajoitusten voimaantuloa aiemmin tänä vuonna. Tämä olisi tuottanut noin 23 miljardin dollarin (noin 20 miljardia euroa) tulot.

Nvidia räätälöi H20:n Kiinan markkinoille sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen aiempi presidentti Joe Biden asetti tiukat vientirajoitukset tekoälyssä käytettäville edistyneemmille siruille.

Huhtikuussa Trumpin hallinto ilmoitti kieltävänsä H20-siruviennin Kiinaan. Trump kuitenkin muutti linjaansa kesäkuussa tavattuaan Nvidian toimitusjohtajan Valkoisessa talossa.

Lähteiden mukaan toimitusjohtaja Jensen Huang tapasi Trumpin viime viikon keskiviikkona ja otti asian esille. Tämän seurauksena kauppaministeriö alkoi myöntää lisenssejä perjantaina.