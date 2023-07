Venäjän hyökkäyssotaa tutkiva keskus aloitti työnsä Haagissa

Ukrainaan kohdistuneen hyökkäysrikoksen syytteeseenpanosta vastaava kansainvälinen keskus (ICPA) aloitti tänään työnsä Haagissa Alankomaissa. Keskus on perustettu Euroopan komission tuella ja se toimii EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön viraston Eurojustin yhteydessä.

Eurojust antaa keskukselle operatiivista, oikeudellista, taloudellista ja logistista tukea.

Euroopan komission Suomen-edustustosta tiedotetaan, että keskus tulee ottamaan keskeisen roolin Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan tutkinnassa ja siihen liittyvien tulevien oikeudenkäyntien valmistelussa. Keskus tukee ja tehostaa hyökkäysrikoksen tutkintaa ja edistää sodan aikana kerättyjen todisteiden vaihtoa ja analysointia

Keskuksen syyttäjäkunta koostuu kansallisista syyttäjistä, jotka on valittu aiemmin perustetun yhteisen tutkintaryhmän jäsenistöstä.

– Venäjän hyökkäys aiheuttaa Ukrainassa edelleen päivittäin sanoinkuvaamatonta tuhoa. Toistuvat uutiset tahallisista lapsiin ja muuhun siviiliväestöön kohdistetuista iskuista kertovat julmuudesta ja hirmuteoista, joita Putin toteuttaa Euroopan maaperällä. Venäjän kansainvälisistä rikoksista kertyy todisteita yhä enemmän, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo.

– Uusi kansainvälinen syyttäjäkeskus on tärkeässä roolissa: sen tehtävänä on varmistaa, että syylliset – myös hyökkäysrikokseen syyllistyneet – joutuvat oikeuden eteen. Emme jätä kiveäkään kääntämättä, ennen kuin (Vladimir) Putin ja hänen liittolaisensa on saatettu vastuuseen teoistaan, von der Leyen jatkaa.