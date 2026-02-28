Elon Muskin omaisuudesta uusi paljastus

Monimiljardööri Elon Muskin omaisuudesta on saatu uutta tietoa. Hänellä on omistuksia yli 90 yrityksessä Texasissa, jonne hän muutti vuonna 2020.
Tuolloin hän kertoi aikovansa luopua suuresta osasta fyysisistä omistuksistaan, kuten talostaan, kertoo The New York Times.
Useat miljardöörit Muskin tavoin ovat siirtäneet toimintojaan Texasiin, joka houkuttelee heitä matalalla verotuksella ja kevyemmällä sääntelyllä.
Yli 50 Muskin yhtiöistä on hänen yritysimperiumiinsa kuuluvia tytäryhtiöitä tai muita niihin sidoksissa olevia toimijoita, kuten rakettiyhtiö SpaceX ja sähköautovalmistaja Tesla.
The New York Timesin mukaan Muskin yhtiöt ovat hankkineet Texasista yli 1 000 hehtaaria maata sekä useita luksuskiinteistöjä. Hankintoja on tehty rajavastuuyhtiöiden kautta, mikä on vaikeuttanut omistusten seuraamista.
Lehden selvityksen mukaan 37 yhtiötä on Muskin henkilökohtaisessa käytössä. Osa yhtiöistä esimerkiksi hallinnoi hänen henkilökohtaisiin matkoihinsa käyttämiä yksityiskoneita. Raja Muskin liike- ja yksityiselämän intressien välillä on usein häilyvä.
Näistä 37 yhtiöistä lähes puolet perustettiin ensimmäisen kahden vuoden Texasissa asumisen aikana. Myöhemmin kolmessa näistä yhtiöistä ei ole enää ollut aktiivista toimintaa.
Osa Muskin yhtiöistä on julkisesti tunnettuja, mutta moni on suurelle yleisölle tuntemattomia. Osan yhtiöistä toiminnan tarkoitus jää epäselväksi.
Musk on käyttänyt osaa yhtiöistään Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin vuoden 2024 vaalikampanjan tukemiseen.
New York Timesin selvityksen mukaan yritysten kautta kanavoitu rahoitus kohdistui Trumpia tukeneen poliittisen toimintakomitean kuluihin. Yhtiöt tarjosivat lähes 80 miljoonan dollarin arvosta palveluita Trumpia tukeneelle toimintakomitealle.
Asiantuntijoiden mukaan järjestely on poikkeuksellinen ja on osaltaan vaikeuttanut rahankäytön seuraamista, koska yksityisiin yhtiöihin ei sovelleta samoja julkisuusvaatimuksia kuin kampanjakomiteoihin.
Poliittinen toimintakomitea (PAC) voi Yhdysvalloissa kerätä ja käyttää rajattomasti varoja ehdokkaiden tukemiseen, mutta sen on normaalisti raportoitava maksunsa julkisesti.
Muskilla on lisäksi yhteyksiä rajavastuuyhtiöihin (LLC-yhtiöihin) Texasin ulkopuolella, muun muassa Kalifornian, Delawaren ja Nevadan osavaltioissa.
Rajavastuuyhtiöitä käytetään usein yksityisyyden suojaamiseksi ja ne ovat laillisia.
Niitä hyödynnetään kuitenkin nykyään niin usein ja niin moniin sijoituksiin, etteivät jotkut miljardöörit enää pysy perillä siitä, kuinka monta yhtiötä heillä on hallinnassaan, kertoo Hofstran yliopiston oikeustieteen professori Mitchell Gans.
Musk ei vastannut lehden kommenttipyyntöön.