Elokapina pysäyttää jälleen liikenteen Helsingissä tiistaina

Mielenosoitus alkaa neljässä eri paikassa ympäri Helsingin kantakaupunkia ja päättyy lopulta Kaisaniemen liikenneympyrään.

Kesäkuun loppuun asti kestävän Myrskyvaroitus-kampanjan päävaatimus on ympäristölle haitallisten tukien lopettaminen.

Elokapinan mukaan valtaosa ympäristölle haitallisista tuista valuu lentopolttoaineen verovapauteen, lentolippujen alv-alennukseen, tehometsätalouden ja huviristeilyjen edistämiseen sekä vanhentuneeseen maataloustukijärjestelmään

– Monia tukia, kuten ulkomaisten lentoyhtiöiden tai kaivosyhtiöiden nauttimia tukia ei ole edes selkeästi tilastoitu. Lisäksi kaivostoiminta on Suomessa käytännössä verovapaata, huolimatta sen peruuttamattomalla tavalla aiheuttamasta ympäristötuhosta, Elokapina sanoo tiedotteessaan.

Se vaatii hallitusta laatimaan tarkan selvityksen ympäristölle tuhoisien tukien laajuudesta, saajista ja käyttötarkoituksista.

Tiistain mielenosoituksessa on käytössä viime perjantaina nähty sormitaktiikka, jossa mielenosoittajat jaetaan niin kutsuttuihin sormiin eli pienempiin kulkueisiin, joilla on kullakin oma reittinsä. Tiistain mielenosoituksessa sormia on neljä, ja ne lähtevät Eduskuntatalolta, Kauppatorilta, Esplanadin puistosta sekä Dallapen puistosta. Kaikki kulkueet kohtaava Kaisaniemen liikenneympyrässä, mihin tulee tieblokki.

Elokapina sanoo pyrkivänsä takaamaan julkisen liikenteen sujuvan kulkemisen tieblokin läpi jättämällä ne ratikkalinjat auki, mitkä ovat turvallisuuden kannalta mahdollisia. Hälytysajoneuvot päästetään tieblokin läpi.

Mielenosoituksesta on ilmoitettu poliisille 24 tuntia etukäteen, ja myös Helsingin pelastuslaitokselle sekä HSL:lle on ilmoitettu mielenosoituksen aiheuttamasta häiriöstä.

Myrskyvaroitus-kampanjan seuraavat suuret mielenosoitukset pidetään Helsingissä 25.6., 28.6. ja 30.6.