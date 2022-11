Elinkeinoelämä esittää panostusta näihin yrityksiin

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) esittää Suomen tulevalle hallitukselle uutta painopistettä elinkeinopolitiikkaan, jossa kasvun kannusteet kohdistetaan 50–1 000 henkeä työllistävien Mittelstand-yritysten vahvistamiseen ja määrän kasvattamiseen.

EK:n laatimalla ohjelmalla Suomi voisi laskelmien mukaan saavuttaa 45 000 uutta työpaikkaa ja 3 000 uutta vientiyritystä vuoteen 2027 mennessä. EK:n mukaan isoin kansantaloudellinen hyöty saadaan, kun panostetaan kotimaisessa omistuksessa oleviin yrittäjävetoisiin Mittelstandeihin, jotka ovat tottuneet toimimaan Suomessa läpi vaikeimpien suhdanteiden.

– Siksi haluamme kääntää politiikan päättäjien katseet Mittelstand-yrityksiin eli keskisuuriin kasvuyrityksiin, jotka ovat nousseet tai nousemassa 50–1000 työntekijän kokoluokkaan. Lähes kaikki uudet nettotyöpaikat ovat syntyneet tähän yritysjoukkoon viimeisen vuosikymmenen aikana, EK:n yrittäjyydestä vastaava johtaja Petri Vuorio sanoo tiedotteessa.

Vuorion mukaan Mittelstand-yritysten kansantaloudellinen vipuvaikutus on moninkertainen niiden määrään nähden. Esimerkiksi 50–499 henkeä työllistäviä yrityksiä on Suomessa noin 3 500 kappaletta ja osuus Suomen yrityskannasta on vain yksi prosentti. Kuitenkin niiden osuus yksityisistä työpaikoista on reilusti yli neljännes. Osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta on lähes kolmannes.

EK:n huomion ytimessä ovat nimenomaan yrittäjävetoiset Mittelstandit, sanoo EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja, omistajayrittäjä Tuomas Pere.

– Yrittäjä tuo liiketoimintaan kasvuhalun. Se näkyy tilastoissakin: yrittäjien vetovastuulla olevat keskisuuret yritykset ovat merkittävästi kasvuhakuisempia kuin muut pk-sektorin työnantajat. Peräti puolet harjoittaa jo vientiä. Nämä yritykset ovat hyvä investointi yhteiskunnalle, Pere sanoo.

EK esittää, että tuleva hallitus nostaisi kotimaisesti omistetut yrittäjävetoiset Mittelstand-yritykset elinkeinopolitiikan ytimeen. EK:n Mittelstand-ohjelmalla on kolme päätavoitetta: kaksinkertaistaa Mittelstand-yritysten määrä vuoteen 2030 mennessä, luoda Mittelstand-yrityksiin 45 000 uutta työpaikkaa seuraavan hallituskauden loppuun mennessä ja kasvattaa vientityritysten määrää 3 000 yrityksellä seuraavan hallituskauden loppuun mennessä.