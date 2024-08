Elinkeinoelämä arvostelee ankarasti maahanmuuttopolitiikkaa

Esitys kolmen kuukauden määräajasta, jonka aikana maahanmuuttajan pitäisi työsuhteen päätyttyä löytää uusi työpaikka tai poistua maasta, saa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta täystyrmäyksen.

– Jo nyt Suomen maakuva täällä työskentelevien ulkomaalaisten silmissä on julkaistuissa kyselyissä romahtanut. Suunnitelma on lisännyt merkittävästi ulkomaalaisten haluttomuutta jatkaa työntekoa Suomessa. Tämä on tullut esiin useissa keskusteluissa Suomessa toimivien yritysten kanssa, EK:n johtaja Ilkka Oksala kertoo tiedotteessa.

EK:n lausunnossa hallituksen esitykseen korostetaan, että Suomi tarvitsee aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa, jolla lisäämme työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa Suomeen. Suomea on markkinoitava ulkomailla niin kiinnostavana työntekomaana kuin palkitsevana opiskelu- ja tutkimusympäristönä.

– Suomi kamppailee muun Euroopan tavoin osaavasta työvoimasta ja nyt hallitus on hankaloittamassa yritysten mahdollisuuksia rekrytoida ulkomailta ja menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Maahanmuuttopolitiikan kiristäminen vaikeuttaa myös investointien saamista Suomeen. Meiltä ei löydy kolmen kuukauden säännölle minkäänlaista ymmärtämystä, Oksala sanoo.

– Kolme kuukautta on lyhyt aika uuden työn löytämiseen myös suomalaisille. Maahanmuuttajaperheen lapset ja puoliso ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Positiivista on, että erityisasiantuntijoiden sekä johtajien työnhakuaika on pidennetty kuuteen kuukauteen, mutta kaikkia määräaikoja on pidennettävä esitetyistä, Oksala vaatii.