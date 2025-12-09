Elina Valtonen: Yksi asia näyttäisi, että Kreml on kiinnostunut rauhasta

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) piti New Yorkissa puheenvuoron YK:n turvallisuusneuvostolle Etyjin puheenjohtajan ominaisuudessa. Vuoden kestänyt Suomen puheenjohtajuus on pian päättymässä.

– Venäjän hyökkäyssota on vaikeuttanut järjestön työtä, mutta haasteista huolimatta olemme jatkaneet Helsingin periaatteiden ja kaikkien Etyjin osallistujavaltioiden ihmisten vapauden puolustamista ja vahvistamista. Tämä työ jatkuu, Elina Valtonen kirjoittaa X:ssä.

Ulkoministeri huomautti maailman muuttuneen paljon viime vuosikymmenten aikana. Etyjin sisällä itsenäisten, demokraattisten ja vapaiden yhteiskuntien määrä on kasvanut noin 15:stä yli 40:een. Ihmiset elävät pidempään sekä ovat terveempiä ja koulutetumpia.

– Ei ole syytä unohtaa, että suurin osa muutoksesta on mennyt parempaa kohti. Vapaaksi luokiteltujen maiden lukumäärä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1975, jolloin Helsingin päätösasiakirja allekirjoitettiin, Elina Valtonen sanoi turvallisuusneuvostolle.

Hän lisäksi kommentoi Valkoisen talon tuoretta strategiapaperia CNN-kanavan haastattelussa. Valtoselta kysyttiin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamisesta Euroopan johtajien kanssa Lontoossa ja Brysselissä.

Elina Valtosen mukaan neuvottelussa olevalla rauhansopimuksella olisi valtava merkitys koko mantereen ja koko maailman turvallisuuden kannalta. Hän viittasi 80 vuotta voimassa olleisiin YK-periaatteisiin suvereniteetista ja rajojen kunnioittamisesta.

Ulkoministeriltä kysyttiin, onko Eurooppa jäämässä sivuraiteille Ukrainan sodan suhteen.

– Euroopan strategia on ollut lähes neljän vuoden ajan juuri oikea. Olemme tukeneet Ukrainaa ja vieneet voimaa Venäjän sotakoneelta pakotteiden kautta. Olemme samalla lisänneet omaa puolustuskykyämme ja pelotetta, Elina Valtonen sanoi.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tavoite sodan lopettamisesta on oikea. Seuraava askel olisi asettaa täysimittainen tulitauko Ukrainaan.

– Se näyttäisi, että Venäjä voi olla kiinnostunut rauhasta. En ole nähnyt tästä toistaiseksi mitään merkkejä. Sitä aikaa voisi käyttää kattavan rauhansopimuksen neuvottelemiseksi. Presidentti Trump on oikeassa sanoessaan, että tämä ei ole hänen sotansa. Mutta rauhansopimus olisi hänen saavutuksensa, Valtonen totesi.

