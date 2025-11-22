Elina Valtonen: Vain Ukraina voi päättää rauhan ehdoista

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo X-viestipalvelussa keskustelleensa myöhään perjantai-iltana useiden eurooppalaisten kollegoidensa kanssa liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Keskusteluun osallistuivat Ranskan, Britannian, Puolan ja Ukrainan ulkoministerit sekä EU:n ulkopoliittinen johtaja Kaja Kallas. Lisäksi mukana oli Saksan ja Italian poliittista virkamiesjohtoa.

Valtosen mukaan keskusteluissa on todettu, että kaikki askeleet, jotka vievät kohti Venäjän hyökkäyssodan päättymistä sekä oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa, ovat tervetulleita.

Hän korostaa kuitenkin, että vain ukrainalaiset voivat päättää, millaiset rauhanehdot he kokevat oikeudenmukaisiksi.

– Vain ukrainalaiset itse voivat viime kädessä päättää, minkälaiset ehdot he kokevat oikeudenmukaisiksi. Sellaiset rauhanehdot, jotka vastaavat vain laittoman hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän huoliin, eivät ole oikeudenmukaisia eivätkä luo pohjaa kestävälle rauhalle, Valtonen kirjoittaa.

Valtonen painottaa myös, että Euroopan maat tekevät itse päätöksensä kaikista niihin yksin tai yhdessä liittyvistä kysymyksistä.

– Tuemme Ukrainaa jatkossakin ja pidämme yllä painetta Venäjää kohtaan, jotta sota loppuisi, tulitaukoon päästäisiin ja voitaisiin aloittaa neuvottelut oikeudenmukaisesta ja kestävästä rauhasta.