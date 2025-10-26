Elina Valtonen: Tukemme Ukrainalle on vankkumaton

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan viimeisimmät yölliset iskut osoittavat, että Venäjä ei ole lopettamassa brutaalia hyökkäyssotaansa.
– Sen sijaan, että Venäjä valmistautuisi rauhaan, se jatkaa iskujaan Ukrainan kansaa vastaan, Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
– Viime yönä Venäjä iski jälleen siviilirakennuksiin Kiovassa, tappaen ainakin kolme ja haavoittaen monia muita.
Valtonen jakoi julkaisunsa ohessa Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha julkaisun X:ssä.
Sybiha kertoo Venäjän iskeneen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä yli sadalla droonilla. Hänen mukaansa iso osa drooneista oli tähdätty kohti Ukrainan pääkaupunki Kiovaa.
Ukrainan ulkoministerin mukaan iskuissa haavoittuneiden joukossa oli lapsia.
Valtonen korostaa Suomen olevan Ukrainan tukena.
– Tukemme Ukrainalle on vankkumaton. Venäjän on lopetettava julma sotansa, hän kirjoittaa.
Rather than preparing for peace, Russia continues its strikes against Ukraine’s people. Last night, Russia again struck civilian buildings in Kyiv, killing at least three and injuring many more.
Our support to 🇺🇦 is steadfast. Russia must end its brutal war.
October 26, 2025