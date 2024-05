Elina Valtonen toivoo EU:lta poliittista ja taloudellista tukea Itä-Suomeen

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) toivoo EU:lta poliittista ja taloudellista tukea Suomen itäosaan, joka on kärsinyt viime kuukausina itärajan sulkemisesta.

– Hallitus tekee lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka edesauttavat Itä-Suomeen valoisampaa tulevaisuutta. Toki se edellyttää lyhyellä aikavälillä Euroopalta toimia ja toivomme, että saamme myös taloudellista tukea alueelle. Lähtökohtaisesti viestini on, että meillä on kaikki elementit kasassa ja pystymme tekemään Itä-Suomesta kilpailukykyisen, Valtonen totesi Verkkouutisille.

Ulkoministeri muistuttaa, että Suomikin on aina ollut valmis antamaan tukea eurooppalaisen solidaarisuuden nimissä. Vastaavasti suomalaiset ovat valmiita kantamaan oman vastuunsa ja katsomaan positiivisesti tulevaisuuteen.

Valtonen ja Euroopan parlamentin suurimman ryhmän, Euroopan kansanpuolueen (EPP) puheenjohtaja Manfred Weber vierailivat keskiviikkona Vaalimaalla tutustumassa itärajan tilanteeseen.

Valtosen mukaan hallituksen tiistaina antama esitys uudesta rajaturvallisuutta koskevasta laista antaa selkeän viestin Venäjälle.

– Hybridivaikuttaminen missään muodossa ei toimi eikä käy meille. Vastaus on ollut määrätietoinen alusta asti. Olemme valitettavasti joutuneet sulkemaan kaikki rajanylitysasemat. Aika on käytetty siihen, että on haettu lainsäädännöllistä ratkaisua, joka auttaisi Suomea paremmin tilanteen hallitsemisessa sekä voisi toimia esimerkkinä koko Euroopalle, miten voidaan panostaa rajaturvallisuuteen nykyistä paremmin erityisesti tällaisen hybridivaikuttamisen olosuhteissa.

Valtonen kommentoi Verkkouutisille myös keskiviikkona julkaistua uutista, jonka mukaan Venäjä olisi yksipuolisesti muuttamassa Suomen vastaista merirajaa Itämerellä.

– Mitään virallista tietoa ei asiasta ole ja sitä selvitetään. Lähtökohtaisesti YK:n merioikeusyleissopimus antaa paitsi suuntaviivat sille, miten aluevesirajat ja perusviivat määritetään, ja niitä myös säännönmukaisesti tarkistetaan yleissopimuksen puitteissa. Lähdemme siitä, että Venäjä yleissopimuksen osapuolena sitoutuu niihin määritelmiin.

Millaisia vaikutuksia tällä on Itämeren turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen?

– En näe, että tällä on minkäänlaisia vaikutuksia. Nyt on syytä edetä rauhassa ja selvittää ensin mistä on kyse. On tavanomaista, että myös Suomi välillä tarkastelee omia aluevesirajojaan ja nimenomaan yleissopimuksen puitteissa ja lähdemme siitä, että myös Venäjä näin toimii.

Valtonen muistuttaa, että hybridivaikuttamista voi olla pelkästään se, että herätetään runsas mielenkiinto jonkin asian suhteen.

