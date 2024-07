Kokoomusnuorten puheenjohtaja: DEI on henkistä uskottelua

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki kritisoi viestipalvelu X:n julkaisussa joidenkin yritysten käyttämää niin sanottua DEI-henkilöstöpolitiikkaa.

Tupamäki viittaa Helsingin Sanomien julkaisemaan artikkeliin yritysten henkilöstöpolitiikasta, jossa korostetaan monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osalliseksi ottamisen periaatetta.

Tupamäen mukaan artikkelista syntyi kuva, että DEI-palkkauksen ”taloudelliset hyödyt” ovat ”henkistä uskottelua” siitä, että ulkoisesti erilaiset ihmiset tarjoavat aina erilaisia näkökulmia.

– Esitänkin filosofisen kysymyksen: kummassa on enemmän moninaisuutta: viidellä eri etniseltä taustalta tulevalta yhden aatesuuntauksen edustajilta vai viidellä eri aatesuuntauksista tulevalta yhden etnisen taustan edustajalta, Tupamäki kirjoittaa.

– Aika mahdoton valita, ja siksi meillä on meritokratia ja jokaisen vapaus olla sitä mitä on. DEI on tätä vastaan, sillä se näkee ihmisen ensisijaisesti tilaston edustajana eikä omana toimijanaan.