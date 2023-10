Elina Valtonen tapaa USA:n ulkoministerin Washingtonissa

Ulkoministeri Elina Valtonen vierailee 12. lokakuuta Washingtonissa, jossa hän tapaa Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin.

Suomen ulkoministeriö kertoo, että Valtonen ja Blinken keskustelevat muun muassa Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisistä suhteista, Naton ajankohtaisista asioista sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan.

Valtonen pitää vierailunsa aikana Hudson Institute -ajatushautomon tilaisuudessa puheen, joka keskittyy turvallisuuspolitiikkaan sekä Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiin suhteisiin. Lisäksi Valtonen keskustelee Washingtonissa ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä myös muiden hallinnon ja ajatushautomoiden edustajien kanssa.

– Yhdysvallat on Suomelle keskeinen strateginen kumppani ja liittolainen. Suomi arvostaa Yhdysvaltojen vahvaa roolia Natossa ja sitoutumista Euroopan turvallisuuteen. Transatlanttinen suhde on vahva, ja sen edelleen syventäminen on tärkeää niin Euroopalle kuin Yhdysvalloille. Tarvitsemme yhä tiiviimpää yhteistyötä niin turvallisuuden, talouden kuin teknologiankin saralla, toteaa ulkoministeri Valtonen tiedotteessa.