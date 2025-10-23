Verkkouutiset

Elina Valtonen. / LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Elina Valtonen: Moskovalle lähti vahva viesti

Pakotteet lisäävät painetta Venäjän sotataloutta kohtaan.
Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat päättäneet uusista pakotteista Venäjää vastaan. Taustalla on Vladimir Putinin haluttomuus neuvotella tulitauosta Ukrainan sodan päättämiseksi.

EU:n 19. pakotepaketti kohdistuu muassa venäläisiin pankkeihin ja kryptovaluuttapalveluihin sekä toimijoihin Kiinassa ja Intiassa. Uusissa pakotteissa myös rajoitetaan venäläisten diplomaattien liikkumista. Nesteytetyn maakaasun tuonti Venäjältä kielletään vaiheittain.

Valkoisen talon sanktiot kohdistuivat kahteen Venäjän suurimpaan öljy-yhtiöön eli Rosneftiin ja Lukoiliin.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) toteaa vapaan maailman puhuvan yhtenäisellä äänellä.

– Yhdysvallat ja Euroopan unioni lähettivät tänään Moskovaan vahvan viestin: jatkamme paineen kasvattamista Venäjän sotataloutta vastaan, kunnes Ukrainassa saavutetaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha, Elina Valtonen kirjoittaa X:ssä.

– Yhdysvaltojen uudet pakotteet venäläisiä öljy-yhtiöitä vastaan sekä EU:n 19. pakotepaketti viitoittavat tietä kohti oikeudenmukaista loppua Venäjän hyökkäyssodalle, ulkoministeri jatkaa.

