Elina Valtonen: Moskovalle lähti vahva viesti

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat päättäneet uusista pakotteista Venäjää vastaan. Taustalla on Vladimir Putinin haluttomuus neuvotella tulitauosta Ukrainan sodan päättämiseksi.
EU:n 19. pakotepaketti kohdistuu muassa venäläisiin pankkeihin ja kryptovaluuttapalveluihin sekä toimijoihin Kiinassa ja Intiassa. Uusissa pakotteissa myös rajoitetaan venäläisten diplomaattien liikkumista. Nesteytetyn maakaasun tuonti Venäjältä kielletään vaiheittain.
Valkoisen talon sanktiot kohdistuivat kahteen Venäjän suurimpaan öljy-yhtiöön eli Rosneftiin ja Lukoiliin.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) toteaa vapaan maailman puhuvan yhtenäisellä äänellä.
– Yhdysvallat ja Euroopan unioni lähettivät tänään Moskovaan vahvan viestin: jatkamme paineen kasvattamista Venäjän sotataloutta vastaan, kunnes Ukrainassa saavutetaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha, Elina Valtonen kirjoittaa X:ssä.
– Yhdysvaltojen uudet pakotteet venäläisiä öljy-yhtiöitä vastaan sekä EU:n 19. pakotepaketti viitoittavat tietä kohti oikeudenmukaista loppua Venäjän hyökkäyssodalle, ulkoministeri jatkaa.
LUE MYÖS:
Uusia pakotteita: Nyt loppuu Venäjän diplomaattien ravaaminen (VU 23.10.2025)
Takaisku Kremlille – näin Donald Trumpin päätös vaikuttaa (VU 23.10.2025)
Vapaa maailma puhuu yhtenäisellä äänellä. Yhdysvallat ja Euroopan unioni lähettivät tänään Moskovaan vahvan viestin: jatkamme paineen kasvattamista Venäjän sotataloutta vastaan, kunnes Ukrainassa saavutetaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha.
Yhdysvaltojen uudet pakotteet…
— Elina Valtonen (@elinavaltonen) October 23, 2025