Elina Valtonen: Marco Rubion puhe oli kädenojennus Euroopalle

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion puhe Münchenin turvallisuuskonferenssissa oli yhdistelmä suoraa kritiikkiä ja sitoutumista Eurooppaan. Vaikka puhe ruoti länsimaiden menneitä virheitä, sillä oli myös sopua hakeva viesti: Yhdysvallat ja Eurooppa kuuluvat yhteen ja jakavat yhteisen historian.

Ulkoministeri Elina Valtonen piti puhetta odotettuna ja toivottuna viestinä, joka vahvistaa Euroopan ja Yhdysvaltain välistä suhdetta. Valtonen kommentoi puhetta tuoreeltaan paikan päällä.

– Puhe oli hyvin transatlanttinen. Mielestäni se oli juuri sitä, mitä Euroopassa ja Yhdysvalloissakin on kaivattu. Tämä on se henki, minkä päälle halutaan rakentaa, Valtonen sanoi.

Erityisesti sanan ”yhdessä” toistuminen Rubion puheessa nähtiin merkkinä siitä, että Yhdysvallat haluaa jatkaa tiivistä yhteistyötä Euroopan kanssa. Valtonen kuvaileekin puhetta ”kädenojennukseksi”, joka rauhoittaa aiemmin Davosissa nähtyjä maailmanpoliittisia jännitteitä.

Rubio painotti puheessaan, että maa haluaa toimia mieluummin yhdessä eurooppalaisten ystäviensä kanssa, vaikka voisi toimia myös yksin.

– Me yhdysvaltalaiset voimme joskus kuulostaa hieman suorapuheisilta ja painostavilta. Se johtuu siitä, että välitämme niin syvästi teidän ja omasta tulevaisuudestamme, Rubio sanoi.

Rubion puheessa oli myös kritiikkiä globalisaatiolle, sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle, energia- ja ilmastopolitiikalle ja maahanmuutolle.

Ulkoministeri Valtonen muistutti, että vaikka yhteistyö on elintärkeää, jokainen maa tekee viime kädessä omat suvereenit päätöksensä.