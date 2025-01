Elina Valtonen Kiovassa: Tätä Moskova oikeasti pelkää

Ukrainan Kiovassa vierailleen ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Venäjä ei todellisuudessa koe Natoa uhaksi.

– He tietävät, ja [Vladimir] Putin ymmärtää hyvin, että Nato ei tule koskaan hyökkäämään Venäjälle.

– Näyttääkin siltä, että he [Venäjä] pelkäävät ihmisten vapautta valita. Jokaisen vapaan yhteiskunnan perusta on ihmisten oikeus valita, millaisen tulevaisuuden ja mitä turvallisuuden järjestelyjä he haluavat suvereenille maalleen, Valtonen sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Ukrainan Ukrinformin mukaan.

Ukrainalaisuutisen mukaan Valtonen jatkoi Suomen ja Ruotsin liittyneen Natoon, koska näin demokratiat toimivat.

– Toivomme todella, että Venäjästäkin tulee pian demokraattinen maa, joka antaa kansalleen vapauden valita. Toivomme myös, että Venäjä palaa noudattamaan kansainvälistä lakia ja erityisesti Helsingin periaatteita.

Helsingin periaatteilla ulkoministeri viittaa vuonna 1994 perustetun Etyjin pohjana olleeseen Helsingin vuoden 1975 ETYK-kokouksen päätösasiakirjaan. Suomi aloitti tammikuun alussa Etyjin puheenjohtajamaana.

– Tässä olosuhteessa tärkein syy on se, että Etyjin puheenjohtajana Suomi haluaa korostaa meidän, ei pelkästään Suomen vaan järjestön, ylivoimaisen enemmistön vankkaa tukea Ukrainalle, Elina Valtonen sanoi Iltalehdelle Ukraina-vierailusta.

Hän kuvaili Suomen ja Ukrainan suhteen olevan myös kahdenvälisesti ”aivan nivelkohdassa”.

– Olemme olleet Ukrainan vahva tukija kaiken aikaa ja pyrimme edelleen auttamaan Ukrainaa tässä haastavassa tilanteessa sekä erityisesti, jos tilanne aukenisi siihen, että voitaisiin alkaa puhua rauhasta Euroopassa.

Today on 8 January, Finland's Minister for Foreign Affairs @elinavaltonen visited Kiev, #Ukraine, where she met, among others, President @ZelenskyyUa. This was Minister Valtonen's first visit to a country as CiO of the @OSCE.

🔗 Read more: https://t.co/vGDRkagJXL#OSCE25FI

— Finland in the OSCE (@Finland_OSCE) January 8, 2025