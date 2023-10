Elina Valtonen Kiovassa: Suomi seisoo Ukrainan rinnalla

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja muut EU-maiden ulkoministerit ovat vierailulla Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

– Vaikuttunut ja liikuttunut Ukrainan ja ukrainalaisten vahvasta ja yhtenäisestä vastauksesta Venäjän brutaalin hyökkäyksen edessä, Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän kirjoittaa, että tänä syksynä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Euromaidan-mielenosoitus alkoi Kiovassa. Ulkoministeri lupaa, että Suomi ja Euroopan unioni seisovat jatkossakin Ukrainan rinnalla.

Epävirallisessa ulkoministerikokouksessa keskustellaan siitä, miten jäsenmaat voivat jatkaa tukeaan Ukrainalle.

EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrel on kuvaillut päivää historialliseksi, koska jäsenmaiden ulkoministerit ovat ensimmäistä kertaa koolla unionin ulkopuolella.

– Olemme täällä osoittamassa solidaarisuutta ja tukea ukrainalaisille, hän kirjoittaa X:ssä.

Visiting Kyiv today with EU colleagues. Impressed with and moved by #Ukraine and Ukrainians’ strong and united response in the face of brutal Russian aggression. This autumn marks the 10th anniversary since the EuroMaidan protests. 🇫🇮 and the EU continue to #StandWithUkraine . pic.twitter.com/81IzwUt0UD

We are convening a historic meeting of EU Foreign Ministers here in Ukraine, candidate country and future member of the EU.

We are here to express our solidarity and support to the Ukrainian people.https://t.co/zcv6agCcIy

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 2, 2023