Eliittiyksikkö romahti rintamalla, 5000 sotilaan tappiot

Itä-Ukrainan Tshasiv Jarin suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin komentajan mukaan Venäjän joukot suorittavat ajoittain mekanisoituja hyökkäyksiä, ja he ovat kärsineet 5 000 miehen kokonaistappiot tällä alueella viimeisen vuoden aikana.

Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Ukrainalaiskomentaja totesi myös, että Venäjän sodanjohto täydentää jatkuvasti Tshasiv Jarissa toimivan 98. maahanlaskudivisioonan (VDV) osia huonosti koulutetuilla sotilailla, jotka on rekrytoitu vankiloista tai jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen puolustusministeriön kanssa rahallista korvausta vastaan. Tämän seurauksena divisioona ei ole enää ”eliittijoukko”.

– ISW:n aiempien arvioiden mukaan Venäjän hyökkäystaktiikat Ukrainassa ovat heikentäneet monien aikaisemmin ”eliittinä” pidettyjen yksiköiden mainetta ja kyvykkyyttä.

Venäjän joukkojen kerrotaan hyökkäävän Tshasiv Jarin koillis- ja eteläpuolella.

Venäjän laaja kesähyökkäys on käynnissä Ukrainan pitkällä rintamalinjalla.