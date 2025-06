Pysäyttävät luvut Venäjän kaatuneista – tällaista ei ole nähty 77 vuoteen

Venäjän miestappiot hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan ovat olleet poikkeuksellisia, selviää arvostetun amerikkalaisen Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon (CSIS) tuoreesta analyysista.

Venäjän kokonaistappioiden arvioidaan saavuttavan miljoonan miehen rajan kesällä 2025.

– Tyrmäävä ja karmea virstanpylväs, raportissa todetaan.

Venäläisten kokonaistappioiden arvioidaan olevan yli 950 000 sotilasta, joista 250 000 on kaatuneita. Tämä on raportin mukaan merkki presidentti Vladimir Putinin räikeästä välinpitämättömyydestä sotilaitaan kohtaan.

– Ukrainassa on kuollut jopa 250 000 venäläistä sotilasta helmikuun 2022 ja toukokuun 2025 välisenä aikana, kun taas Neuvostoliiton ja Venäjän kaatuneiden sotilaiden yhteenlaskettu määrä oli noin 50 000 kaikissa sodissa toisen maailmansodan ja helmikuun 2022 välisenä aikana.

Tämä tarkoittaa sitä, että venäläisiä sotilaita on kuollut Ukrainassa (hieman yli kolmessa vuodessa) jopa viisi kertaa enemmän kuin kaikissa Venäjän ja Neuvostoliiton sodissa yhteensä toisen maailmansodan jälkeen (noin 77 vuoden aikana).

– Yksikään Neuvostoliiton tai Venäjän sota toisen maailmansodan jälkeen ei ole päässyt lähellekään Ukrainan tasoa kuolleisuusasteen suhteen.

Ukrainan kokonaistappioiden arvioidaan olevan 400 000 sotilasta, joista kaatuneita on 60 000–100 000.

"Russia will likely hit the 1 million casualty mark in the summer of 2025….Overall, a high of 250,000 Russian soldiers have died in Ukraine, with over 950,000 total Russian casualties."

