Eliitin katkeruus leviää – ”Vladimir Putin ei ole turvassa”

Venäjän erikoisjoukkojen riveissä on arvostetun brittitutkija James Sherrin mukaan paljon tyytymättömyyttä Venäjän johtaja Vladimir Putiniin. Hän nostaa esimerkiksi Wagner-armeijan johtaja Jevgeni Prigozhinin kuoleman, joka hänen mukaansa oli Putinin viesti maan eliitille.

– Prigozhinin yksityiskoneen onnettomuus 23. elokuuta laukaisi mediassa spekulaatiomyrskyn, jossa yksi seikka jäi suurelta osin huomiotta. Myös yksityisen sotilasyhtiö Wagnerin todellinen perustaja ja operatiivinen upseeri, GRU:n erikoisjoukkojen karismaattinen everstiluutnantti Dmitri Utkin kuoli. Seurauksena on, että Wagnerilta katkaistaan kaula. Operaatio on oppikirjaesimerkki, ammattitaidolla toteutettu, Viron ulkopoliittisessa instituutissa tutkijana työskentelevä Sherr kirjoittaa Postimees -lehdessä.

Tutkijan mukaan kansalaisille Wagner-johtajien kuolemat esitetään onnettomuutena.

– Tavalliset venäläiset ovat luovuttaneet poliittiset oikeutensa ja kansalaisoikeutensa hallinnolle kauan aikaa sitten. Heilläkin on kuitenkin odotuksensa. Sen myöntäminen, että valtionpäämies ei tappanut ainoastaan Prigozhinia ja Utkinia, vaan myös viattomia ihmisiä (lentohenkilöstöä ja matkustamomiehistöä, kenties muitakin) saattaa herättää muistoja vieläkin julmemmista teoista ja erityisesti vuoden 1999 kerrostalopommituksista, jotka antoivat silloiselle pääministeri Putinille tekosyyn aloittaa uudelleen sota Tšetšeniassa ja turvata tiensä presidentiksi.

Eliitti kuitenkin tietää Sherrin mukaan, että ”petturin teloittaminen on presidentin etuoikeus, varsinkin kun petturi nöyryyttää presidenttiä”

– Mutta muille – Venäjän hallitsevalle eliitille ja maan ultranationalisteille – viestintäkoodi on erilainen. He tietävät säännöt, lukevat rivien välistä ja kysyvät pääkysymyksen: kuka tästä hyötyy? Heille viestit ovat hämmästyttävän selkeitä: tietysti teimme sen, olemme ainoat, jotka olisivat voineet tehdä sen, ja sinun on parempi olla varovaisempi, Sherr kuvaa diktaattori Putinin lähettämää viestiä maan eliitille.

Brittitutkijan mukaan Putin ei ole turvassa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, ​​että Putin on selvästi voittanut. Mutta kuinka kauan? Prigozhinin marssi Moskovaan – tasan kaksi kuukautta ennen kuolemaansa – paljasti laajalle levinneen tyytymättömyyden sodan ja maan suuntaan. Ne, jotka olivat katkeria silloin, eivät voi olla vähemmän katkeria nyt. Oppitunti on selvä: jos haluat taistella Putinia vastaan, sinun on mentävä loppuun asti. Tämä nostaa panoksia kaikille, myös Putinille itselleen, Sherr kirjoittaa.

Tutkija muistuttaa, että Wagner oli sotilastiedustelun GRU:n luomus.

– Vaikka jotkut Prigozhinin merkittävimmistä kannattajista on syrjäytetty tai erotettu, erikoisjoukkojen ja tiedustelupalveluiden riveissä ja niiden ulkopuolella on monia muita tyytymättömiä ihmisiä, joita ei voida hylätä sodan aikana. Olisi turhaa olettaa, ettei kenelläkään heistä olisi tarpeeksi rohkeutta, verkostoja tai liittolaisia.