”Elämän ehkä tärkeimmässä asiassa vaikeutetaan yksityiselle pääsyä”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan yksityisellä puolella toteutettujen hedelmöityshoitojen Kela-korvaus pitäisi palauttaa.

– Kela-korvauksista kiistellään, mutta tässä elämän ehkä tärkeimmässä asiassa yksityiseen pääsyn vaikeuttaminen on ainakin väärin ja hölmöä Suomen kannalta, Mykkänen sanoo tviitissään.

Hän on jakanut Twitterissä Uudessa Suomessa julkaistun blogikirjoituksensa aiheesta.

– Hallitusneuvotteluissa meidän on syytä vastata kysymykseen, miten voimme auttaa ihmisiä saavuttamaan haaveilemansa lapsiluvun. Konkreettinen toimi olisi vahvempi tuki hedelmöityshoidoille. Hyvä alku olisi perua (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen tuore päätös, jolla se poisti hedelmöityshoitoon liittyvien tutkimusten kelakorvaukset, Mykkänen kirjoittaa blogissaan.

Kokoomusedustaja nostaa esille, että lapsettomuus koskee arviolta jo joka viidettä hedelmällisessä iässä olevaa.

– Jo noin viisi prosenttia lapsistamme syntyy hedelmöityshoidoilla. Kyse ei siis ole marginaalisen pienestä asiasta, hän toteaa.

– Hedelmöityshoidoissa käyneistä lähes puolet on ollut yksityisten klinikoiden asiakkaita. Monessa tapauksessa Kela-tuki on tuonut tuhansien eurojen hoidot juuri sen verran edullisemmiksi, että lapsettomuudesta kärsivä pari on kyennyt hoitoon tarttumaan.

Mykkäsen mukaan julkisella puolella hedelmöityshoitoihin on vuosien jono.

– HUS-alueella kun jono on yleensä yli 2 vuotta, ja julkisella puolella ovi pysyy kiinni, jos täyttää 40 vuotta ennen jonottamisen päättymistä, hän kirjoittaa.

– Vain lapsettomuutta itse kokeneet voivat tietää, miten raskaasta koettelemuksesta on kysymys. He ansaitsevat tuen. Niissä maissa, joissa yhteiskunta tukee lapsettomuushoitoja, hoitoihin hakeutuminen on kasvanut merkittävästi. Tästä on julkaistu kansainvälisiä tutkimuksiakin.