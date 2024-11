Eläinsuojeluyhdistyksen mukaan Saga Furs käynyt kauppaa venäläisen oligarkin kanssa

SEY Suomen eläinsuojelun tekemän selvityksen mukaan suomalainen turkishuutokauppayhtiö Saga Furs Oyj on tuonut merkittävän määrän soopelinnahkoja EU:n ja lukuisten muiden valtioiden pakotteiden kohteena olevan venäläisoligarkin omistamalta Saltykovskyn turkistarhalta.

Venäläisoligarkki Mihail Gutserieviin on kohdistettu EU:n pakotteita 21.6.2021 lähtien.

SEYn hankkimien tietojen mukaan Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton (Fifur) tytäryhtiö Saga Furs on tuonut soopelinnahkoja kyseiseltä tarhalta vuodesta 2018 aina 26.12.2022 saakka eli vielä 1,5 vuotta ensimmäisten pakotteiden asettamisen jälkeen.

– Käsitykseni mukaan Saga Furs on tehnyt merkittävää taloudellista yhteistyötä Gutserievin omistaman Saltykovskyn turkistarhan kanssa aikana, jolloin Gutserieviin on ollut kohdistettuna talouspakotteita EU:n ja muiden läntisten maiden toimesta, sanoo selvityksen tekijä SEYn erityisasiantuntija Toni Lahtinen.

– Gutseriev on merkittävä tekijä niin Venäjän kuin Valko-Venäjänkin poliittisen eliitin keskuudessa. Gutseriev on presidentti Aljaksandr Lukašenkan pitkäaikainen ystävä ja merkittävä taloudellinen tukija. Gutserievillä on myös suora yhteys Venäjän presidentti Vladimir Putiniin ja Venäjän operatiivisiin sotatoimiin Ukrainassa, Lahtinen jatkaa.

Myös EU sekä lukuisat muut läntiset toimijat ovat kohdistaneet taloudellisia pakotteita Mihail Gutserieviin. Pakoteasetuksen myötä suomalaisen yhtiön on lähtökohtaisesti jäädytettävä Gutserievin hallussa oleva omaisuus, eikä mitään varoja tai taloudellisia resursseja saa asettaa Gutserievin saataville tai hyödynnettäviksi.

EU:n on kieltänyt myös tietoisen ja tarkoituksellisen osallistumisen toimintaan, jonka tavoitteena on pakotteiden kiertäminen.

– Selvityksessä ilmeni myös viitteitä siitä, että Saga Furs on pyrkinyt peittelemään yhteistyötään tämän venäläisen toimijan kanssa etenkin hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, sanoo Lahtinen.

SEYn näkemyksen mukaan Saga Furs Oyj:n johtoa on syytä epäillä säännöstelyrikoksesta. SEY kertoo jättävänsä asiasta tutkintapyynnön poliisille.