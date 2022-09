EKP nostaa kaikkia ohjauskorkoja 0,75 prosenttiyksiköllä

Euroopan keskuspankki nostaa kaikkia ohjauskorkoja 0,75 prosenttiyksiköllä. Asiasta päätti EKP:n neuvosto kokouksessaan torstaina.

Päätös tarkoittaa, että perusrahoitusoperaatioiden korko on 14. syyskuuta 2022 lähtien 1,25 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 1,50 prosenttia ja talletuskorko 0,75 prosenttia.

Talletuskorko ei ole enää negatiivinen, joten varannoille maksettavien korkojen porrastuksesta voidaan luopua. EKP:n neuvosto päätti tänään, että kaksiportainen korko jää pois käytöstä.

EKP:n neuvosto päätti nostaa korkoja, sillä inflaatiovauhti on edelleen liian nopea ja sen odotetaan pysyvän tavoitetta nopeampana vielä pitemmän aikaa. Keskuspankin mukaan korkoja joudutaan siis todennäköisesti vielä nostamaan lisää. Eurostatin alustavan arvion mukaan inflaatiovauhti oli elokuussa 9,1 prosenttia.

Omaisuuserien osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa, vaikka ohjauskorkoja on alettu nostaa. Uudelleensijoituksia jatketaan niin kauan kuin on tarpeen, jotta likviditeettiä on tarjolla runsaasti ja rahapolitiikka pysyy oikein mitoitettuna.

Keskuspankin tiedotteen mukaan tulevat korotukset riippuvat siitä, miten inflaatiokehitys tulee jatkumaan. EKP:n tuoreimmissa asiantuntija-arvioissa inflaatiovauhdin ennakoidaan olevan keskimäärin 8,1 prosenttia vuonna 2022 eli inflaatio on nyt arvioitu merkittävästi nopeammaksi kuin vielä kesäkuisissa eurojärjestelmän asiantuntija-arvioissa. Vuonna 2023 keskimääräinen inflaatiovauhti olisi arvion mukaan 5,5 prosenttia ja vuonna 2024 enää 2,3 prosenttia.