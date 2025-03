Ekonomistin tylyn arvion mukaan Donald Trump vahingoittaa USA:n kasvua

Yhdysvaltain osakemarkkinat laskivat maanantaina tuntuvasti, kun markkinoilla pelättiin presidentti Donald Trumpin tullivetoisen politiikan jarruttavan Yhdysvaltojen talouskasvua.

Trump kieltäytyi sunnuntaina sulkemasta pois taantuman tai inflaation nousun mahdollisuutta. Hän sanoutui irti yritysten tullisuunnitelmien epäselkeyttä koskevista huolista. Trump mainitsi Yhdysvaltain talouden olevan ”siirtymäkaudella”.

Liikepankki Morgan Stanley varoitti, että S&P 500 -osakeindeksi voi pudota 5 prosenttia kuluvan vuoden puoliväliin mennessä. Myös HSBC-pankki on alentanut yhdysvaltalaisten osakkeiden ohjeistuksiaan.

– Globaali kasvu ja kauppa ovat uhattuna, sanoi UBS Global Wealth Managementin pääekonomisti Paul Donovan Financial Timesille ja lisäsi, että Trumpin tullipolitiikka on ollut ”ennustamatonta”.

– Jos pelko kasvaa, kuluttajat ovat taipuvaisia ​​kuluttamaan vähemmän ja yritykset investoivat vähemmän, hän sanoi.

Esimerkiksi autonvalmistaja Teslan osakkeet nousivat Trumpin vaalivoiton jälkeen marraskuussa mutta ovat menettäneet yli 50 prosenttia arvostaan ​​joulukuun huippunsa jälkeen.

Eräiden asiantuntijoiden mukaan markkinat ovat menneet kasvun yltäkylläisyydestä epätoivoon, ja taantumariski on Trumpin politiikan vuoksi suurempi.

Ekonomisti Holger Schmiedingin mukaan Trump on ”kaaoksen ja hämmennyksen välittäjä”, joka vahingoittaa Yhdysvaltojen kasvunäkymiä tulevina vuosina.

Berenberg Bankin ekonomisti sanoi CNBC:lle, että Trumpin ”siksak-liikkeet” tulleissa osoittavat, että hänellä on vähän käsitystä tullipolitiikkansa mahdollisista seurauksista.

Schmiedingin mukaan Yhdysvaltojen taantuma ei ehkä ole niin vakava kuin jotkut pelkäävät mutta varoitti Trumpin muuttuvan politiikan vaikutuksista tulleihin.

– Yhdysvaltalaisilla kuluttajilla on rahaa käytettäväksi, ja heillä luultavasti tuleekin olemaan. Työmarkkinat Yhdysvalloissa pysyvät kohtuullisen kiinteinä, ja kun energian hinnat laskevat hieman ja luultavasti joitain veronalennuksia ja sääntelyn purkamista on tulossa, en usko, että välitöntä taantuman riskiä on, hän arvioi.

– Mutta mikä on käymässä yhä selvemmäksi pitkällä aikavälillä: Trump vahingoittaa Yhdysvaltain trendikasvua, eli kasvua vuoden 2026 jälkeisinä vuosina, ekonomisti arvioi.