Ekonomistin mukaan kuluttajien syyllistäminen ei auta talouskasvua

Kuluttajien syyllistäminen talouskasvun hidastamisesta ei auta, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen sanoo.

– Kuluttaja toimii omista lähtökohdistaan ja tekee järkeviä päätöksiä. Monelle perheelle säästäminen on nyt järkevää – ei syyllistettävää, Mikkonen toteaa tiedotteessa.

Säästöpankkiryhmän tuoreen talouskatsauksen mukaan Suomen talouden tilanne on yhä haastava, mutta suunta on varovaisen optimistinen. Tänä vuonna talouden odotetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia, mutta ensi vuodelle ennustetaan jo 1,7 prosenttia kasvua.

Yksityinen kulutus on jatkanut supistumistaan, vaikka kuluttajien ostovoima on kasvanut. Työttömyyden nopea nousu ja yleinen epävarmuus pitävät luottamuksen ja kulutuksen tason matalalla. Inflaatio on rauhoittunut ja korkotaso laskenut, mutta kuluttajat ohjaavat tulonsa säästöön. Ensi vuonna kotitalouksien kulutuksen odotetaan jälleen piristyvän 1,5 prosentin kasvuun.

Säästöpankkiryhmän mukaan ihmisten varovaisuus on ymmärrettävää: kuluttajat reagoivat epävarmuuteen ja tekevät päätöksiä oman taloutensa turvaamiseksi.

Yrityskentässä näkyy valonpilkahduksia

Vaikka kuluttajakysyntä on heikkoa, yritysten näkymät ovat jo hieman valoisammat, etenkin teollisuudessa. Teollisuusyritysten luottamus ja tilauskanta ovat kasvussa, ja investoinneissa on nähtävissä toipumisen merkkejä – rakennusalaa lukuun ottamatta.

Yrityskyselyissä on myös näkyvillä ensimerkkejä siitä, että henkilöstön vähentäminen olisi tulossa päätökseensä. Tämä olisi toivottavaa, sillä työllisyystilanteen paraneminen on edellytys kuluttajien luottamuksen paranemiselle. Ensi vuonna Säästöpankki odottaakin työttömyyden hieman laskevan, vaikka pysyvän yhä korkealla, keskimäärin 9 prosentissa.

Kuluttaminen ei ole vain tavaroiden ostamista

Viime aikoina on esitetty, että kuluttajien haluttomuus kuluttaa on syynä Suomen talouden heikkoon kehitykseen. Esillä on ollut myös kannanottoja, joiden mukaan talouskasvun heikon kehityksen syynä olisi suomalaisten laajasti suosima etätyö.

Kotitalouksien kulutus on ollut heikkoa, mutta Mikkonen kyseenalaistaa syyllistämisen. Hänen mukaansa Syyllistäminen ei ole tehokas tapa vaikuttaa ihmisiin.

Sen sijaan kuluttajille voi tarjota tietoa, joka tukee harkittua kuluttamista.

– Kuluttaminen ei tarkoita vain tavaroiden ostamista. Palveluiden käyttö tukee sekä omaa hyvinvointia että paikallista taloutta, muistuttaa Mikkonen.

Kuluttaminen ja säästäminen ovat aina jännitteessä keskenään – ja tasapainon löytäminen on sekä yksilön että kansantalouden etu.

– Ylisäästäväisyys ei edistä hyvinvointia, mutta myöskään velaksi kuluttaminen ei ole ratkaisu. Nyt voi olla hyvä hetki tehdä järkeviä hankintoja, jos oma talous sen sallii, summaa Mikkonen.