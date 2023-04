Ekonomistin mukaan kaksi ryhmää hyötyy nyt asuntohintojen laskusta

OP Ryhmän asuntomarkkinoihin erikoistuneen ekonomisti Joonas Widgrénin mukaan vähäiset kaupat ja laskevat hinnat tarkoittavat kuitenkin usein, että itselle sopivan asunnon löytäminen vaikeutuu.

– Hintojen laskiessa halukkaita ostajia ilmaantuu markkinoille lisää. Toisaalta myös halukkaita myyjiä poistuu odottamaan korkeampia hintoja. Näin ollen hintojen laskiessa kauppaa käydään vähemmän. Kun hinnat laskevat riittävästi, on myynnissä todennäköisesti lähinnä kohteita, joiden myyjän on syystä tai toisesta pakko myydä. Vaikka tämä tietenkin mahdollistaa joillekin hyvät asuntokaupat, on tuurista kiinni, löytyykö oikealla hetkellä oikeanlainen kohde, hän kirjoittaa OP:n blogissa.

Hintojen laskun jatkumista odotellessa todennäköisyys juuri omat kriteerit täyttävän asunnon löytämiselle pienentyvät.

– Asuntomarkkinoiden likviditeetin onkin havaittu vaihtelevan ajassa. Kuumassa markkinassa hinnat ja kauppamäärät kasvavat ja myyntiajat lyhenevät. Kylmässä markkinassa hinnat ja kauppamäärät laskevat ja myyntiajat pitenevät.

Widgrén huomauttaa, että usein asunnon ostaja on samalla myymässä myös vanhaa asuntoaan.

– Tällöin tilannetta mutkistaa laskevassa markkinassa se, että myös olemassa olevan asunnon arvo todennäköisesti laskee samalla kun mahdollisesti ostettavan kohteen hinta putoaa. Kun kauppaa lisäksi käydään vähän, voi olla haastavaa saada vanha asunto myytyä sopivan uuden kohteen löytyessä. Jos asuntokauppojen ajoittaminen on haastavaa ostajan näkökulmasta, on käytännön toteutus erityisen haastavaa, jos on tekemässä asuntokauppoja sekä ostajana että myyjänä, hän toteaa.

Asuntokaupan ajoittaminen oikein on kaikista näistä syistä melko vaikeaa niin ostajalle kuin myyjällekin.

– Lopulta matalammista hinnoista hyötyvät selvimmin ensiasunnon ostajat sekä suurempaa asuntoa etsivät. Näille ihmisille nyt on ostajan markkinat. Toisaalta hintojen lasku heikentää etenkin niiden tilannetta, jotka ovat poistumassa omistusasuntomarkkinoilta tai esimerkiksi sellaista sijoittajaa, jonka täytyy luopua asunnosta juuri nyt, Widgrén kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että asuntojen arvonnousu on yleensä laskennallinen asia.

– Oman asunnon arvonnousu on monelle lopulta melko laskennallista, koska se realisoituu lopulta melko harvoin. Harvapa meistä muuttaa esimerkiksi vuokralle asuntojen hintojen ollessa korkealla ja takaisin omistusasuntoon hintojen pudotessa. Toisaalta esimerkiksi osakekauppaan verrattuna asunnot ovat siinä mielessä erilaisia, että asunto täytyy käytännössä ostaa kokonaan, ja jokainen asunto on keskenään erilainen ja ennen kaikkea asuntokauppaan liittyy valtavat transaktiokulut osakekauppaan verrattuna.