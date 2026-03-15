Ekonomisti varoittaa TE:lle: Moni asuntovelallinen tekee kalliin virheen

Moni asuntovelallinen sortuu tyypilliseen virheeseen, asiantuntijat varoittavat Talouselämälle.

Virhe liittyy siihen, että asuntovelalliset keskittyvät vain lainanlyhennykseen eivätkä kerrytä muuta varallisuutta.

– Suomalaisten varallisuudesta 60 prosenttia on kiinteistöissä eli suurin osa. Voi sanoa, että meillä on huonosti hajautetut salkut, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen toteaa TE:lle.

Usein asuntovelallisia suositellaan lainanlyhennysten ohella sijoittamaan esimerkiksi osakkeisiin tai rahastoihin. Silloin varallisuus kertyy tasaisesti eikä ole kiinni pelkästään asunnossa. Sijoittaessa tuotot voivat olla huomattavasti korkeammat kuin asuntolainan korot. Pitkässä juoksussa tällä on merkitystä, sillä vuosikymmenien sijoittamisen jälkeen kokonaisvarallisuus voi olla merkittävästi suurempi kuin siinä tilanteessa, jossa rahaa on käytetty vain lainan lyhentämiseen.

Suomessa monella on kielteinen suhtautuminen velkaan. Siksi siitä halutaan päästä mahdollisimman nopeasti eroon. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että kotitaloudessa kaikki ylimääräiset rahat laitetaan suoraan asuntolainan lyhennykseen. Vaurastumisen kannalta se ei välttämättä ole viisain ratkaisu.

TE:n haastattelema Kostiainen suositteleekin, että asuntolainan maksuaikataulua ei vedettäisi liian tiukaksi ja lainanlyhennysten ohella pystyisi säästämään myös muuhun varallisuuteen.

