Ekonomisti TE:ssä: Historiallinen korkojen nousu iskee karusti asuntovelallisiin

Asuntolainoissa yleisesti viitekorkona käytetty 12 kuukauden euribor-korko ei osoita laskemisen merkkejä, kertoo Talousuutiset.

12 kuukauden euribor oli joulukuun loppuun mennessä kohonnut 3,29 prosenttiin, kun vielä heinäkuun lopussa se oli 0.92 prosenttia. OP Ryhmän arvion mukaan markkinat hinnoittelevat 12 kuukauden euriborin nousun kesään mennessä jopa 3,7 prosenttiin.

Yhdessä elintarvikkeiden ja energian hinnannousujen kanssa korkojen nousut osuvat erityisen raskaasti asuntovelallisiin, varoittaa OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

– Markkinahinnoittelu ei ole mikään lupaus tulevasta, mutta viimeistään nyt on aika miettiä, miten oma talous kestää kohonneiden korkojen tuoman rasituksen, Hännikäinen kommentoi.

Käytännössä korkojen nousu tarkoittaa, että jos korkotarkistus on tehty joulukuussa, 20 vuoden laina-ajalla otetusta 200 000 euron asuntolainasta maksetaan kuukaudessa korkoa noin 300 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Vuodessa maksettavaa kertyisi lähes 3600 euroa enemmän.

Tilanne on siitä historiallinen, että viimeksi 12 kuukauden euribor on ollut näin korkealla joulukuussa 2008. Kun vielä joulukuussa 2021 euribor-korko oli negatiivisen puolella, on kyseessä euriborin historian suurin korkojen nousu vuositasolla.

Finanssikriisin aikaisiin lukuihin verrattuna koronnousut ovat kuitenkin vielä maltillisia. Esimerkiksi vuoden 2008 lokakuussa 12 kuukauden euribor ehti nousta jopa 5,2 prosenttiin.

– Euribor-korot ovat vielä kaukana finanssikriisiä edeltäneistä lukemista, Hännikäinen muistuttaa.