Ekonomisti synkkänä: Hidas talouden kasvu tuntuisi lähes lottovoitolta

Yleisimmän ennusteen mukaan Suomen talous vajoaa ensi vuonna taantumaan. Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäen mukaan parhaimmillaan tuleva vuosi on hitaan kasvun vuosi, mikä hänen mukaansa ”tuntuisi lähes lottovoitolta”.

Toistaiseksi Suomen työllisyysaste on korkeammalla kuin pitkään aikaan. Myös yritykset tekevät edelleen kohtalaista tulosta, ja yritysten tase on keskimäärin hyvä. Kotitalouksillakin on ollut puskureita korona-aikana karttuneiden säästöjen kautta.

– Vuoden 2022 jälkipuoliskolla hintatason nousun ja nousevien korkojen yhdistelmä alkoi purra talouskasvuun. Kolmannella vuosineljänneksellä kasvu hidastui ja vuoden lopulla kasvuodotukset olivat entistä pessimistisempiä. Tuoreimmat ennusteet vuodelle 2023 odottavat Suomen talouskasvun kääntyvän miinusmerkkiseksi, Kotamäki sanoo tiedotteessa.

– Jos hyvin käy, parhaimmillaan vuosi 2023 on hitaan kasvun vuosi, ja vuonna 2024 talouden odotetaan taas kasvavan normaalisti tai jopa nopeammin. Vaikeasti ennustettavat ja äkilliset tapahtumat ovat kuitenkin mahdollisia. Esimerkiksi Kiina on arvaamaton toimija. Suomen merkittävistä vientimaista Kiina on tärkeä kaupan ja investointien kannalta, ja sen hidastuva kasvu voi heikentää laajemminkin Aasian maiden vienti- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Kulunutta vuotta on leimannut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan seurannut epävarmuus, energiakriisi ja kiihtynyt inflaatio.

Kysynnän aleneminen, yleinen kustannustason ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet monen yrityksen talouteen. Huoli näkyi jo syksyllä etenkin pienemmissä yrityksissä, jotka kysyivät ennakoivasti joustoja rahoitukselle. Näihin Finnvera kertoo olevansa myös varautunut.

– Toimialojen välillä on edelleen suuria eroja. Finnveran näkemyksen mukaan rahoituksen kysynnän ja näkymien odotetaan kehittyvän positiivisimmin teollisuudessa, kun taas rakentamisessa odotukset ovat heikoimmat. Energiakriisi ja vihreä siirtymä ovat tuoneet uusia kasvumahdollisuuksia innovatiivisia ratkaisuja tuottaville yrityksille, Kotamäki sanoo.

Varovaisen positiivista on myös se, että Venäjän-markkinoilta poistuneet yritykset ovat löytäneet yllättävän hyvin uusia markkinoita lännestä, Euroopasta ja Yhdysvalloista.

– Suomen viennin arvo pysyi edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta inflaation ja kustannusten nousun takia viennin todellinen kasvu saattaa jäädä pieneksi. Maailmantalouden liikkeet heijastuvat Suomen vientiin viiveellä ja negatiivinen vaikutus on todennäköisesti vasta edessä, joten vientialoilla suhdannekestävyyttä koetellaan.

Suuret odotukset vihreälle siirtymälle lähivuosina

Finnveran mukaan yrityssektorin rahoitukseen vaikuttaa tulevaisuudessa entistä voimakkaampi siirtymä vihreää taloutta kohti. Vihreä siirtymä tulee koskemaan kaikenkokoisia yrityksiä.

– Kysymys ei enää kuulu, tuleeko vihreä siirtymä vaan kuinka nopeasti se tulee. Jokainen kotitalous ja yritys voi pohtia, kuinka voin osaltani edistää vihreää taloutta. Yritykset tulevat kohtaamaan haasteita niin kustannusten kuin tiukentuvan sääntelynkin kautta. Samaan aikaan vihreä siirtymä on valtava mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Nyt on aika tiedostaa tilanne ja paikata informaatio- ja osaamiskuilut energiamurroksen osalta, Kotamäki sanoo.

Kotamäen mukaan rahoitustarjonta pysyy todennäköisesti hyvällä tasolla lähitulevaisuudessa ja varsinkin vihreän talouden hankkeisiin. Finnvera auttaa rahoituksen keinoin yrityksiä hyötymään ilmastotoimien tuomista mahdollisuuksista.